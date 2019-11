Admite AMLO diferencia con Sicilia, tras carta pública

El presidente Andrés Manuel López Obrador admitió que desde hace tiempo tiene diferencia con el poeta y activista Javier Sicilia, quien hizo pública una carta donde acusó al mandatario de traicionar la justicia y paz que prometió.

“Desde hace mucho tiempo no pensamos igual, en mi caso, desde una campaña, no me dejé que me diera un beso en una ocasión, ya, tenemos diferencias pero él es libre de manifestarse”, señaló el mandatario.

Tras ser cuestionado sobre la carta del escritor, donde expresó su dolor por el atentado contra la familia LeBarón, López Obrador dijo que respeta su punto de vista, pero no lo comparte.

“Está en su derecho, él tiene una visión distinta de la nuestra, respeto su punto de vista pero no lo comparto, nosotros lo que buscamos es la paz”, dijo durante su conferencia mañanera.

Ayer Javier Sicilia publicó una carta dirigida a Julián LeBarón para expresarle sus condolencias por el asesinato de seis menores y tres mujeres de la familia.

“No sé qué decir frente al horror que diez años después del asesinato de tu hermano Benjamín y de tu cuñado Luis Widmar ha caído de nuevo sobre la familia LeBarón. Lo dimensión del crimen, otro más que se suma a la larga cadena de horrores que no cesa de sufrir el país, hace fracasar el lenguaje. Frente a ello no tengo otra palabra que mi abrazo profundo, doloroso”, expresó Sicilia.

Donde también advirtió que podrían volver a movilizarse, porque el Presidente traicionó su palabra de tener una verdadera política de verdad, justicia y paz.

López Obrador dijo que según lo que entiende es que Sicilia plantea que dejaron a un lado la paz, pero no es así.

Ahora, si le parece a él que actuar como lo estamos haciendo significa apostar por la violencia, púes es su concepción, pero no es así