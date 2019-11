Violencia en Culiacán y ataque a los LeBarón, alentaron uso de la fuerza: AMLO

En conferencia de prensa desde Palacio Nacional, López Obrador comentó que últimamente se han enfrentado situaciones difíciles, pero que estás “no nos van a desviar”, porque “en la crisis, aunque sean transitorias, se definen más las posturas”.

Afirmó que la violencia registrada en Culiacán, así como el ataque a la familia LeBarón, alentaron a que se pretendiera usar la fuerza, como lo hacían los otros sexenios, ir a la guerra a pesar de que no se tenía un diagnóstico, fue “una determinación que se decidió pensando de que de esa manera se iba adquirir legitimidad, acababa de pasar la elección y era como un golpe espectacular”.

“Hay un sector de la población con afanes autoritarios, de los que quieren resolver todo con el uso de la fuerza y resultó un fracaso, el tomar esa decisión, no se logró nada. Como fracasa esa estrategia, ni modo que no digan que no fracaso, por eso decimos que ya no íbamos a seguir por el camino ese, sino que tendrían un nuevo paradigma para atender la causas de la violencia”.

El Primer Mandatario acotó que los grupos de la delincuencia se mostraron tanto en Culiacán como en Sonora y Chihuahua, “brotan de nuevo, como el grito de la ranas, necesitamos fuerza, necesitamos violencia, necesitamos guerra, hasta eso que es lamentable ayuda a la definición, porque se vivía en una especie de enajenación, por lo que pueden ver qué nunca en el periodo neoliberal se habló de atender las causas que originaban la inseguridad y la violencia”.

Foto: Reuters

Manifestó que los personajes más siniestros manejaban los temas de seguridad, pero señaló que su gobierno no va a cambiar la estrategia, y seguirán haciendo frente a las causas que originan la violencia, y no usando más violencia para combatirla, ya que la paz y la tranquilidad son frutos de la justicia

"Respetamos a quienes piensan de otra manera, pero nosotros llegamos al gobierno con esa propuesta, incluso esta escrita en el Plan Nacional de Desarrollo, con claridad y no es una ocurrencia sino que se ha analizado durante mucho tiempo”.

Agradeció a la gente que les están dando su respaldo y su confianza,“vamos bien, que no haya duda de que vamos bien y que vamos a ir superando todo esto que es una herencia de una política fracasada que nunca más se va a volver aplicar en el país, nunca más”.

Falta terminar obra de transformación

Por otra parte, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que se está aplicando el plan de transformación a pesar de todos los obstáculos que se han tenido, por lo que se “ha logrado mucho en poco tiempo”.

“Podría decir que ya están las bases de la transformación, pero todavía falta terminar la obra por lo que nos va a llevar un año más y si va a quedar terminada la obra de transformación en un año más”.

Foto: Cuartoscuro

Dijo que no se podrá dar marcha tras o será irreversible en los cambios que se están llevando a cabo, por lo que “sí les va a costar trabajo a los conservadores a todo lo logrado, de eso estoy absolutamente seguro”.

“No van a poder, vamos a cimentar bien. Son nuevas condiciones y nueva política, va hacer muy difícil regresar al oprobio, va a hacer muy difícil regresar al pillaje, ese es el propósito, por eso la prisa”.