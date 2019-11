"¡Hay que chingarlo!", Monreal revela boicot panista por presunto fraude

Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política en el Senado acusó de golpistas al PAN tras la denuncia de un presunto fraude en la elección de Rosario Piedra.

Monreal leyó un documento donde el líder del PAN, Marko Cortes, dice: “vamos a salir, salgan a una conferencia de prensa para denunciar fraude en la elección de la presidencia de la CNDH, hay que hacerles un desmadre’’.

Posteriormente el senador explicó que es falso que haya emitido votos de más ya que la forma en que metió la hoja de papel ésta se abrió en la urna.

El propio Kuri les dijo, no hagan eso, nos vamos a ver mal; “no hay que partirle la madre a Monreal’’, dijo con un manotazo en la mesa, al aclarar un video donde pareciera que introduce dos votos.

#EnVivo Conferencia de prensa sobre la elección de la presidencia de la CNDH. https://t.co/k1NF82IKDP — Ricardo Monreal A. (@RicardoMonrealA) 8 de noviembre de 2019

Política Ellos conforman la terna para presidir la CNDH

En cuanto a los escrutadores, destacó que cada uno tiene su responsabilidad y ellos tendrán que asumir la suya. Tendrán que decidir la Mesa Directiva y los escrutadores, refrendó el morenista.

Quienes deben aclararlo son los secretarios que son los que vaciaron la urna en donde está el PAN representado y Morena y al vaciar la urna tuvieron que contar y nadie más que ellos, expuso morenal.

Incluso mostró documentación de los propios panistas a quienes no les parece justo. “A sus senadores que no les pareció justo que me involucrarán de manera hiriente, ellos mismos me lo mandaron –documentos- que están reclamando que no sea justo que haga eso, que se perdió a la buena’’.

Pidió al PAN que modere suposición y actúe institucionalmente. “Ya me crucificaron, me condenaron antes de tiempo’’, dijo.

Finalmente dijo que no se repetirá la elección; “para nosotros es un asunto concluido, está declarada la validez de la elección, por tanto, Rosario tomará protesta como presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos’’.

🗣 "Para nosotros es un asunto concluido"



Ricardo Monreal indicó que quienes deben aclarar la situación, durante elección de Rosario Piedra, son los secretarios



Video | Gabriel Xantomilahttps://t.co/WyQaBhGEuw pic.twitter.com/Q9SfhXb4Yq — El Sol de México (@elsolde_mexico) 8 de noviembre de 2019