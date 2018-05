Recicla AMLO su estrategia para acercarse con empresarios

Matehuala, SLP (OEM-Informex).- Andrés Manuel López Obrador, candidato presidencial de “Juntos Haremos Historia” (Morena-PT-PES), aseveró que no es un pelele, que no se ha sometido a la mafia del poder, ya que si lo hubiera hecho, en 2006 no le habrían arrebatado la victoria.



“Si me hubiera sometido a la mafia del poder no nos hubiesen robado en 2006 la Presidencia, pero de nada sirve llegar sometido, atado, como títere y pelele. No quiero gobernar dejando trozos de dignidad en el camino”, aseveró el tabasqueño, que prometió no fallarle a los ciudadanos si llega a la Presidencia.

Luego de que Juan Pablo Castañón, líder del Consejo Coordinador Empresarial aseverara que no se callarán, el candidato de Morena continuó con los señalamientos en contra de los representantes de la iniciativa privada, acusándolos de barbajanes.

“No los quiero callar (a los empresarios), ni modo que sean menores de edad, niños inocentes y obedientes, sumisos. No. Son barbajanes, ahora se tiran al suelo, que son humilditos, y dicen este Andrés Manuel tan regañón, yo solo quiero que el asunto se debata, se están reuniendo para que oponerse al cambio, si están dando dinero para la guerra sucia que lo digan; no es que sean gente mala, son ambiciosos”, sentenció.

UN PECADO SOCIAL COMPRAR VOTOS

Más temprano, en un mitin en Nezahualcóyotl, Estado de México, López Obrador condenó la compra del voto, práctica equiparable a un “pecado social”, pues los políticos que ofrecen despensas, tinacos y frijol con gorgojo, trafican con la pobreza y el hambre de la gente, por lo que dijo son unos “cerdos, marranos, cochinos, eso es lo que son”.

CON LA SIMPATÍA DE GORDILLO

Rafael Ochoa Guzmán, exsecretario general del SNTE y operador cercano de Elba Esther Gordillo, afirmó que la maestra simpatiza con Andrés Manuel López Obrador y se congratula de que el magisterio apoye al candidato presidencial de “Juntos Haremos Historia” (Morena-PT-PES).

“Yo sé que sí está coincidiendo con Andrés Manuel, porque coincide de entrada con algo que ella no quiso firmar, la reforma educativa. Entonces, es un hecho que está congratulándose de que los maestros reaccionen de esa manera, pero lo están haciendo a título personal, de manera voluntaria, porque tenemos derecho a hacer uso de nuestra libertad”, declaró al final de un mitin en Nezahualcoyótl, al que acudió para respaldar el movimiento del tabasqueño.