"Alguien me quiso matar", así narró Ciro Gómez Leyva el atentado que sufrió

El periodista Ciro Gómez Leyva agradeció a las personas que se preocuparon luego del atentado que sufrió la noche del jueves, al inicio de su programa informativo en Radio Fórmula.

Indicó que “alguien me quiso matar anoche”, asimismo detalló que era una noche como cualquiera, salió de su empleo en Grupo Imagen y se dirigió a su casa en la colonia Florida, alcaldía Álvaro Obregón, y a unos 300 metros de su casa unos sujetos en una moto le dispararon.

"Agradezco sus mensajes. Alguien, a juzgar por lo que ocurrió, por lo que me dijo la autoridad, me quiso matar anoche": Ciro Gómez Leyva pic.twitter.com/1p8DD8x79F — Ciro Gómez Leyva (@CiroGomezL) December 16, 2022

“Yo me incliné a la derecha, siguieron disparando, no paré el coche y vi como seguían disparando contra el parabrisas del coche, creo que nunca paré, pero habré disminuido la velocidad, ya no escuché disparos, levanté la vista y vi que el coche aceleró y se había ido la motocicleta".

"Arranqué con las manos temblando, bien a bien no sabía qué hacer y había llegado a la esquina de la calle de Olivo, y en vez de avanzar los metros que faltaban para mi casa no sé por qué, di vuelta a la izquierda, ahí me di cuenta de que el coche no jalaba bien”, contó.

Ciro recordó que cerca de ahí vive Manlio Fabio Beltrones y como pudo llegó a su privada. La persona de seguridad vio todos los impactos del coche y lo dejó pasar.

“Por fortuna estaba Manlio en su casa, ahí estuve, de inmediato me comuniqué con las autoridades, llegó el jefe máximo”.

Subrayó que no ha recibido amenaza alguna, que no tiene pleitos con nadie, ni tiene deudas, sin embargo, alguien lo quiso matar.

Dijo que fue rápidamente atendido por la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y alrededor de las 2 am rindió su declaración en el Ministerio Público y confía en que las investigaciones de las autoridades lleven a la detención de los responsables.

López Obrador se solidariza con el periodista

El presidente Andrés Manuel López se solidarizó este viernes con el periodista Ciro Gomez Leyva, por el atentado contra su persona que sufrió anoche y afirmó que ya las autoridades capitalinas están investigando.

“Ayer fue víctima de un atentado, afortunadamente no hubo consecuencias fatales graves y lo celebramos, porque es un periodista, un ser humano, pero además es un dirigente de opinión pública y un daño a una persona como él, genera mucha inestabilidad política”, subrayó el presidente.

Agregó que lo principal es que no nadie debe de ser molestado, dañado y a nadie se le debe de agredir, mucho menos quitarle la vida que "es lo más sagrado”.