AMLO condena el asesinato del activista Samir Flores

El Presidente Andrés Manuel López Obrador lamentó el asesinato del activista Samir Flores quien se había opuesto a la termoeléctrica en Huaxca, Morelos y adelantó que la consulta programada sobre este tema continuará.

El asesinato de Samir Flores es un crimen vil y cobarde. Habrá que esperar a que se tenga mas Información e investigar para que se esclarezca este crimen, reprobable y lamentable.

En la Primer conferencia de prensa fuera de Palacio Nacional y después de sostener una reunión de gabinete, López Obrador manifestó que la consulta sobre si continúa funcionando o no la termoeléctrica operada por la CFE va a continuar porque es un proceso que ya se acordó en una asamblea y “se informó a la gente y no podríamos detenerla porque no sabemos con qué intención se cometió este horrenda crimen”.

Puntualizó que a lo mejor entre las posibilidades que se tienen con el asesinato del activista, “era afectar la realización de la consulta”, pero “vamos a dar a conocer una postura que tengamos más elementos”.

A tres días de la realización de la consulta ciudadana en torno a la operación de la central termoeléctrica de ciclo combinado de Huexca, en Yecapixtla, el activista Samir Flores, opositor al Proyecto Integral Morelos, del que forma parte la central, fue asesinado a balazos en su casa.

Los primeros reportes indican que Flores fue atacado a balazos por un hombre en su domicilio, en la comunidad de Amilcingo, en la Zona Oriente de Morelos y posteriormente fue trasladado al Hospital Comunitario de Jonacatepec donde murió.

Cabe destacar que la consulta está programada para este fin de semana, misma en la que le Presidente Andrés Manuel López Obrador ha convocado a la gente a que reconsidere la decisión de cancelar el funcionamiento, ya que es la única planta que surte de energía eléctrica a Morelos.