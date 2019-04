Anuncia López Obrador censo de maestros para evitar "aviadores"

El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que como parte de la federalización del sistema educativo, se hará un censo de maestros para evitar que haya “aviadores”.

Durante su gira de trabajo por la entidad, hizo su clásica señal de negar con el dedo al momento de indicar que no habrá "aviadores", por lo que este censo determinará en qué planteles y en qué horarios laboran los mentores, y quienes reciben un sueldo sin prestar servicios.

Vamos a hacer un censo de los maestros. Y ahora sí, con esa nueva nómina nueva, depurada, ahora sí que no les falten sus sueldos, que puntualmente se les pague, que no haya retenciones de salario. Eso no sólo es ilegal, eso es pecado social; lo dice la Biblia: Pecado es el que le retiene el sueldo a un trabajador. Vamos a poner orden.

Acompañado por la secretaria del Bienestar, María Luisa Albores Guillén, y el gobernador de la entidad, Silvano Aureoles Conejo, indicó que la federalización de la educación contempla un proceso similar al de las estancias infantiles, en las que detectaron 155 mil menores inexistentes.

“Se hizo un censo, porque ¿saben cuántos niños aparecían? (registrados en estos establecimientos), 300 mil, y realmente existen 200 mil. Había 100 mil "fantasmas", mencionó el mandatario federal en el evento donde también estuvo presente José Manuel Mireles, exlíder de las autodefensas en el estado.

El Ejecutivo federal refrendó que con la eliminación de la actual reforma educativa, “no va a haber evaluación punitiva, no se va a ofender a los maestros, se va a exaltar la labor magisterial como nunca”.

En su oportunidad, el gobernador de la entidad, Silvano Aureoles afirmó que se resolverá el problema de la nómina de los maestros ahora que la federación se hará cargo de los servicios educativos.

Luego de los constantes abucheos a gobernadores en los eventos de López Obrador, y como han ocurrido de la misma manera en esta gira, el mandatario local subrayó que “no queremos un México de contrastes, no queremos un México de confrontaciones ni divisiones".