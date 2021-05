Captan a cónsul de México en Estambul viajando en primera clase

La cónsul de México en Estambul, Isabel Arvide, de nuevo está envuelta en la polémica, luego de que este domingo viajara en primera clase en un vuelo de Aeroméxico con rumbo a Chetumal, donde se encuentra el presidente, Andrés Manuel López Obrador desde el día viernes.

De acuerdo con la Ley de Austeridad Republicana está prohibida la adquisición de boletos de avión en primera clase o de negocios, por ello se debe realizar la compra con anticipación y se optará por tarifas turista o comercial.

Sociedad OCDE, preocupada por posible suspensión en México de prueba PISA

Al llegar a la ciudad de Chetumal y ser confrontada no sólo por esta situación sino por su nombramiento como diplomática, la cónsul culpó a los reporteros de ocupar demasiados lugar, motivo por el cual, según ella, viajó en primera clase, y mencionó sobre su nombramiento que "al presidente no se le dice que no".

Posteriormente se retiró del lugar a bordo de una camioneta Hummer color rojo manejada por un chofer.

➡️ Mantente informado en nuestro canal de Google Noticias

Lo anterior se da luego de que hace tan sólo dos semana se diera a conocer un audio en el que supuestamente maltrata a una de sus colaboradoras del consulado de México en Estambul.