Consulado de México busca a mexicanos en hospitales tras tiroteo

El Consulado General de México en El Paso, Texas, desplegó a personal del Departamento de Protección en los diferentes hospitales donde han sido enviadas las víctimas del ataque en el Walmart de El Paso Cielo Vista Mall.

En un comunicado, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y el Consulado expresaron su solidaridad con la comunidad de El Paso tras el lamentable accidente.

Además, ponen a disposición de la comunidad mexicana el número de emergencia (915) 549 0003 y el teléfono del Centro de Información y Asistencia a Mexicanos 520 623 7874.

⚠Atención⚠ Con relación al incidente en el Mall de Cielo Vista, el Consulado General de México pone a disposición de la comunidad los números de emergencia para cualquier reporte:



Departamento de Protección número de 🚨 915 549-0003#CIAM 520 623-7874 #ProtecciónConsular — ConsulMex El Paso (@ConsulmexElPaso) 3 de agosto de 2019

Igualmente, personal del Consulado está ubicado en el centro de reunificación que se ubica en MacArthur Elementary-Intermediate School (8101 Whitus Dr, El Paso, TX 79925), a fin de atender a miembros de la comunidad mexicana que pudieran haber estado presentes en el sitio del incidente y que requieran asistencia consular.

La Cancillería señala que el cónsul general Mauricio Ibarra Ponce de León está en comunicación constante con autoridades gubernamentales y de justicia de El Paso, Texas, así como de Ciudad Juárez, para mantenerse al tanto de la situación.

Temor entre migrantes

Por otra parte, hay reportes de que familiares de las posibles víctimas del tiroteo tienen miedo a acudir con las autoridades, hospitales o puntos de reunión, por su estatus migratorio, pero pueden acudir a la ONG Hope Border que estará ayudando a los afectados.

If you are afraid to contact authorities in #ElPaso because of your status please contact the Hope Border Institute @HopeBorder - they will help you. — Cal Perry (@CalNBC) 3 de agosto de 2019 If you are afraid to contact authorities in #ElPaso because of your status please contact the Hope Border Institute @HopeBorder - they will help you. — Cal Perry (@CalNBC) 3 de agosto de 2019