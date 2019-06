Dos políticos le "rezan" a Naasón, líder de La Luz del Mundo

La iglesia La Luz del Mundo logró colocar al menos dos de sus fieles seguidores en el Congreso federal. Se trata de Emmanuel Reyes Carmona y Rogelio Israel Zamora Guzmán, quien convocó a otros legisladores como Martí Batres y Sergio Mayer al concierto en Bellas Artes en honor a Naasón Joaquín García, líder de esta religión y quien hoy enfrenta en Estados Unidos cargos por trata de personas, violación de una menor y pornografía infantil, entre otros cargos.

El actual senador Zamora Guzmán llegó a ese cargo como suplente de Juan Zepeda por la vía plurinominal, tras un acuerdo del líder nacional de Alternativa Democrática Nacional (ADN), Héctor Bautista, con Rogelio Zamora, padre del ahora representante popular, a cambio de votos de la iglesia de La Luz del Mundo en las elecciones del año pasado. Zamora, además, un nexo familiar con Naasón, ya que el líder religioso está casado con su hermana, Alma Zamora.

Zamora organizó y gestionó el concierto en el Palacio de Bellas Artes para su cuñado y acusó que intolerancia religiosa y discriminación por cuestionar su preferencia de culto: “¿A cuántos senadores se les ha hecho esta pregunta?”.

Por su parte, el diputado federal independiente, Emmanuel Reyes Carmona asegura que él es “testigo fiel” de que Naasón, El Apóstol, ha desarrollado su liderazgo con apego a los cánones legales y señaló que además ha sido un promotor de los valores familiares.

El guanajuatense entregó en mayo pasado, junto con otros 34 legisladores, un reconocimiento al dirigente de la iglesia La Luz del Mundo; en aquel entonces, Reyes Carmona dijo que el costo del reconocimiento, que ascendía a los siete mil pesos, habían corrido de su bolsa.

Luego de haberse dado a conocer la detención de Naasón Joaquín García, Emmanuel defendió al promotor espiritual y dijo confiar en las autoridades estadounidenses para que se ciña bajo los principios de verdad y justicia. Afirmó que muchas de las acusaciones contra políticos y líderes religiosos terminan siendo infundadas, por lo que exhortó a no caer en juicios anticipados.

“Líderes religiosos y hasta los políticos siempre han sido sujetos a este tipo de imputaciones y la mayoría de las veces resultan improcedentes por la falta de pruebas. Cualquier persona puede señalar a otra para afectar su honorabilidad y esto no implica su veracidad”, escribió el diputado federal en su cuenta e Facebook, publicación que hasta ayer había sido compartida 199 veces y tenía 34 comentarios y 774 reacciones.

En contraste, tras conocerse el caso varios políticos rechazaron vínculo alguno con El Apóstol. El gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, negó lazos con la iglesia de la Luz del Mundo, aunque aceptó que en 2015 fue invitado a un evento en la ciudad de Guadalajara, Jalisco.

Vía Facebook se deslindó públicamente del líder de esa congregación y también rechazó que su gobierno le haya hecho donación alguna o terreno.

Sergio Mayer, diputado federal por Morena y presidente de la Comisión de Cultura, afirmó sobre el evento en Bellas Artes: “Yo fui a un evento sin respaldar a nadie, no profeso, yo no conocía al líder, lo conocí el día del evento, yo no tenía ni idea que existía ese grupo religioso hasta el día de ese evento. Si él tiene que presentar un evento legal, pues que lo presente como cualquier persona”.

Mario Delgado, presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados y coordinador de la bancada de Morena, sentenció que ese grupo parlamentario no dio ni ofreció apoyo alguno a esa iglesia y que si hubo diputados que lo hicieron, "habrá que platicarlo con ellos".

Ayer, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que antes de autorizar el concierto en el Palacio de Bellas Artes, que terminó en homenaje a Naasón Joaquín, las autoridades no estaban enteradas de los delitos por los que fue detenido ayer en California, Estados Unidos.

"Si se les rentó o no se les rentó, no se sabía, al menos no tenía la autoridad información sobre lo que se conoció el día de ayer (martes). Y cualquier persona, cualquier asociación puede expresarse, manifestarse, esa es la tolerancia", comentó durante la conferencia mañanera.

Después, el Subdirector de Relaciones Públicas de la congregación, Abner Nicolás Menchaca, aseguró que están conscientes de la honorabilidad e inocencia de Naasón Joaquín. Desde Guadalajara, nodo de este culto en nuestro país, sobre la fianza impuesta por 25 millones de dólares, afirmó "Parece sumamente desproporcionado, pueden investigar si hay alguna otra fianza que se haya fijado tan alta, y si no es así consideramos que es un acto de discriminación religiosa".

En esa ciudad la mira sigue puesta en la recepción de unos 500 mil feligreses en unas semanas, además de homenajes para su líder en el ayuntamiento. (Con información de Violeta Huerta, Alejandro Suárez y Gabriela Jiménez)