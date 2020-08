El reto de la educación a distancia

La pandemia por Covid-19 plantea nuevos retos de atención, integración y continuidad escolar que deben ser atendidos para el inicio del ciclo 2020-2021, situación que empujó a los gobiernos federal y estatales a modificar las estrategias educativas a fin de que los menores no pierdan clases ni la calidad con que las reciben.

Sin embargo, la gravedad de la pandemia tomó desprevenidas a las autoridades y a los sectores educativos en general quienes tuvieron grandes dificultades para cerrar el ciclo escolar 2019-2020, en muchos casos poniendo en duda el aprovechamiento de los alumnos y la manera de evaluarlo, por lo que en algunas entidades se tomó la determinación de no reprobar a ningún alumno que haya cursado este último ciclo.

“La emergencia sanitaria nos puso en una emergencia educativa, no estábamos preparados ni a nivel estatal ni local para cambiar el esquema tan rápidamente”, dijo Alfredo Postlethwaite Duhagón, presidente consejero de la Coalición de Participación Social en la Educación (Copase) de Baja California, quien señaló que el país está en riesgo de mantener las malas calificaciones en logros educativos como las que realiza la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), quien colocó a México, en su medición de hace dos años, como uno de los países peor evaluados en el aprendizaje de Matemáticas, Ciencias y Comprensión Lectora.

EL PESO, EN LOS DOCENTES

Para el secretario de Educación de Puebla, Melitón Lozano Pérez, el funcionamiento óptimo del nuevo modelo educativo recae principalmente en los docentes ya que éstos juegan un papel clave para el acompañamiento en el proceso.

De manera específica, se puntualizaron cinco condiciones importantes para la educación en casa en esta etapa de la nueva normalidad, a fin de alcanzar el máximo logro de aprendizaje:

La primera es conocer las condiciones y los recursos disponibles en casa para aprender, lo cual es la principal limitante, sobre todo en áreas rurales donde el acceso a la tecnología es escaso.

También deben orientar a los alumnos para recibir la escuela en casa, lo que contempla conocer a los niños, niñas y adolescentes, y que ellos conozcan su estilo y su forma de trabajo.

El tercer punto es reducir el abandono escolar, toda vez que el índice puede elevarse por diferentes variables: más trabajo en casa, necesidad de trabajar para sostener el hogar, no hay acceso a ambientes de aprendizaje, no pertinencia del contenido, los padres pueden considerar que no es conveniente inscribir a sus hijos.

Además de esto, los docentes deben anticipar barreras de aprendizajes que van a experimentar, y lo mismo deberán identificar las condiciones con las que cuentan las familias para que sus hijos puedan dedicar tiempo para aprender en casa.

DIFICULTADES LOGÍSTICAS

Luego de que hace unos días, la Secretaría de Educación Pública (SEP) confirmó que el regreso a clases será de manera virtual el 24 de agosto, los estados pusieron manos a la obra para adaptar los planes de estudio a esta modalidad.

La base de la estrategia educativa mientras dure la pandemia es el uso de internet para acercar a maestros y alumnos, sin embargo, 20 por ciento de la población estudiantil no tiene acceso a este servicio, de acuerdo con los datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Para subsanar esta carencia, el plan de la SEP incluye la transmisión de contenidos educativos por las principales televisoras del país, con las cuales firmó un acuerdo para ello, sin embargo, en estados como Veracruz la televisora estatal local ya era una de las herramientas principales para la conclusión del ciclo escolar pasado.

Pese a ello, la complejidad que tiene el estado en cuanto a la geografía, aunado a las zonas marginadas en donde no llega la señal del internet ni de televisión impidió que todos los estudiantes tuvieran acceso a clases virtuales, situación que se va a repetir en este nuevo ciclo.

Para contrarrestar la falta de acceso a las clases en línea o televisadas, la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV), a cargo de Zenyazen Escobar García, recurrió a la impresión de los cuadernillos de matemáticas y español “Veracruz, educando a distancia”, los cuales fueron entregados en zonas marginadas con el apoyo de los alcaldes, agentes municipales y comisariados ejidales.

En Chihuahua, el estado más extenso del país y uno de los que tiene las condiciones geográficas más complicadas por sus vastas zonas serranas, además de las clases virtuales por internet y la transmisión de materiales educativos a través de la televisora estatal, se contempla la educación por radio para las regiones más aisladas del estado.

Eva Trujllo, vocera de la Secretaría de Educación y el Deporte (SEyD) chihuahuense, señaló que ya existen convenios con estaciones que transmiten los programas educativos como Radio XETAR: La voz de la sierra, así como con una estación de radio del municipio de Cuauhtémoc, las cuales estuvieron trasmitiendo contenidos educativos al cierre del ciclo pasado.

Lo mismo ocurrirá en Tamaulipas donde 22 mil 529 alumnos de 356 comunidades rurales que no podrían tener comunicación vía web o contacto con sus profesores recibirán educación con el programa Clases en tu Hogar Radio, que son transmisiones diarias de 30 minutos con cuatro temáticas distintas: Lectura y ciencia en casa, Chavos en frecuencia para secundaria, Vivo saludable y Aprendiendo inglés.

EDUCACIÓN HASTA EN CD

Una parte importante de retomar las actividades educativas desde casa es la de adaptar las formas de enseñar los contenidos.

En Tamaulipas, para rediseñar la estrategia educativa, la Secretaría de Educación del Estado (SE) informó que se han creado productos audiovisuales que promueven y orientan el desarrollo socioemocional tanto de los tutores como de los niños, niñas y adolescentes.

Parte de estos productos es el encaminado a la enseñanza del idioma inglés para el cual se elaboró la guía Contamos Contigo Inglés la cual se repartirá en versión de disco compacto (CD) musical interactivo.

Por su parte, ante el reto de mantener el impulso educativo frente a las barreras impuestas por la pandemia, el Instituto de Educación de Aguascalientes (IEA) busca sustituir la edición impresa de los libros de texto gratuitos por tablets.

Raúl Silva Perezchica, director general del IEA, comentó que el inicio de la crisis sanitaria, “nos obligó a utilizar una nueva estrategia: clases a distancia a través del internet con el problema de que no en todos los hogares se cuenta con una computadora, lo que llevó a fijar en las puertas de los planteles cartulinas con la lista de tareas a realizar. Lo anterior nos brindó una buena experiencia y ahora con el nuevo ciclo escolar la enseñanza se ofrecerá de manera remota”.

Detalló que Aguascalientes tiene ya garantizada la conectividad en el 100 por ciento de sus escuelas de nivel básico, de tal manera que los maestros y alumnos que vivan cerca de los planteles, podrían recibir la señal de internet.

DUDAN DE LA EFECTIVIDAD

Por otra parte, el presidente de la Copase, Alfredo Postlethwaite Duhagón, indicó que el aprovechamiento escolar está en duda porque los métodos de clases a distancia propuestos por el Gobierno Federal no contemplan una retroalimentación efectiva.

“Aquí tenemos una plataforma mucho más robusta que es Google Class o la EscuelaNet que da la oportunidad de recibir en tiempo real retroalimentación o comunicación con otros maestros sobre capacitación o supervisión, la técnica pedagógica es otro esquema a distancia”, finalizó.

Con información de Maricarmen Hernández/ El Sol de Puebla, Itzel Molina/Diario de Xalapa, Javier Cruz/El Heraldo de Juárez, Eugenia Gómez/El Sol de Tampico, José Chávez/El Sol del Centro y Juan Castro y Karla Zapata/El Sol de Zacatecas