Regreso a clases en la nueva normalidad

Cubrebocas, spray o gel-alcohol y careta integran el llamado kit de salud que este año se incluye en la lista de útiles escolares para las escuelas públicas y privadas de educación básica en México.

Además, por la presencia de la epidemia de Covid-19, se prevé que más de 25 millones de niños realizarán trabajo a distancia desde casa, educación híbrida con ayuda de la televisión, computadoras o plataformas electrónicas y libros adicionales, así como asistencia escalonada a las aulas y regreso a la nueva normalidad.

Los niños de preescolar, primaria y secundaria volverán a la escuela desde casa, luego de que, en marzo, al declararse la emergencia sanitaria, la Secretaría de Educación Pública (SEP) optó por continuar las clases con apoyo de la televisión, los libros de texto y herramientas electrónicas como el WhatsApp, correo electrónico o plataformas digitales para la entrega de tareas.

Mientras, sigue pendiente qué va a ocurrir con las actividades extracurriculares que suelen ofrecerse como distintivo en las escuelas privadas. Se trata de actividades artísticas y culturales como la incorporación a coros musicales, teatro, danza, ballet, pintura, piano, guitarra, robótica, batería, estudiantina o banda de guerra. En los deportes: futbol, basquetbol, voleibol, porras, natación, taekwondo o scouts, entre otras, y que llegan a tener un costo adicional.

LO QUE LES ESPERA

Al iniciar el nuevo ciclo escolar, el próximo 24 de agosto eso es lo que esperará a los niños: clases desde casa hasta que los semáforos sanitarios por estado lleguen al color verde y se abra paso al regreso escalonado de las aulas para evitar un rebrote en el número de contagios. Para ello se realizan adecuaciones en zonas abiertas para realizar obras de señalización en donde se colocarán los filtros de ingreso, estancias para aquellos que pudieran detectarse con síntomas de coronavirus o simplemente para el transitar en los espacios públicos y se instalan acrílicos en las bancas escolares y se liberan espacios para que los niños queden al menos con 1.5 metros de distancia entre compañeros.

Mientras eso llega, los padres de familia han iniciado el proceso de inscripción de los alumnos a través de diversos medios, desde el pasado 6 de agosto y continuarán en las siguientes semanas para quienes de manera extraordinaria no lo puedan hacer en los primeros días, según la Secretaría.

Asimismo, algunos padres de familia han empezado a recibir hasta dos diferentes tipos de listas de útiles, es lo que señala Fabiola quien se queja de que en la escuela de su hija le hicieron llegar una lista de útiles para clases a distancia y otra para cuando sea presencial.

El Colegio Matel en Guadalajara, Jalisco, es de las pocas instituciones que tiene claridad en la petición a los padres de familia al clarificar que las clases durante el arranque del ciclo serán a distancia y luego transitará a un programa híbrido o escalonado, dependiendo del regreso a la nueva normalidad.

Para que los niños se vayan incorporando al ambiente escolar, aclara que el uniforme es un signo de identificación, respeto y sentido de pertenencia a la institución, por lo que en su caso tiene un uniforme de gala y otro de educación física.

“El uniforme escolar, zapato y tenis colegial se adquirirán cuando nuestras autoridades autoricen y sea de manera presencial”, antes no lo solicitarán.

“En apoyo a la economía de nuestros padres de familia se suprimieron algunos materiales y se pide sólo lo necesario. Por ello agradecemos adquirir lo que se solicita”.

Algunos gobiernos se han anticipado a las quejas de los padres de familia quienes han denunciado la exigencia en la compra de útiles escolares completos, uniformes y el pago de las cuotas escolares en las escuelas públicas.

En el caso de Puebla, Zacatecas y Nuevo León, las autoridades determinaron que ninguna escuela pública o privada deberá pedir lista de útiles hasta que los alumnos regresen a las aulas, y tampoco uniformes.

En el caso de Puebla, se pide que las llamadas cuotas voluntarias en las instituciones públicas se paguen en dos parcialidades.

En ese colegio particular de Guadalajara también se sugiere qué hacer con los materiales extraordinarios que se solicitan en un afán de elevar la calidad en el aprendizaje respecto a los libros de texto gratuitos que entre la SEP. “Este ciclo escolar se trabaja con los libros de texto que nos otorga la SEP. Por lo que no se adquirirán libros de editoriales ni cuadernos personalizados”.

ÚTILES ESCOLARES

Para el arranque de las clases en el Colegio Cristóbal Colón, una escuela con una presencia de décadas en varias sedes en el país, se incluye en la lista de útiles el kit de salud con un costo de 100 pesos al contener tres cubrebocas, spray alcohol y una careta.

Para complementar los materiales que harán efectiva la educación híbrida se solicita una libreta de tareas digital, una plataforma para matemáticas (Mathletics), una más para español (Lectura inteligente) y otra para inglés (Reading eggspress) y el manual Digital de laboratorio de Biología para el caso de la secundaria, todo con un valor de 2 mil 775 pesos.

Un padre de familia que desea inscribir a su hijo en la secundaria de esa institución deberá invertir 16 mil 232 pesos para el inicio de ciclo, tal como se detalla: 3 mil 200 pesos en la inscripción, 7 mil 855 pesos en la colegiatura, 4 mil 378 pesos en los útiles escolares que incluye el kit de salud y las plataformas, además de 799 pesos en el libro de inglés.

Desde antes de la epidemia la institución dice contar con salones equipados con 45 computadoras cada uno, pizarrón electrónico e internet, así como un salón de iClass equipado con 48 iPad’s y todas las aulas están equipadas con Smart Board y proyector con acceso a la web.

Los costos son variables, el Colegio Madrid, por ejemplo, tiene una cuota de inscripción de 19 mil 700 pesos y mensualidades de 10 mil 330 pesos; mientras la primaria tiene pagos mensuales dependiendo el nivel de primaria al que se acuda. A fin de apoyar a las familias ofrece descuentos de 4 por ciento si el pago es anualizado en una sola exhibición o de 2 por ciento si el pago anual se hace a 3 meses sin intereses.

El Colegio Alemán tiene una cuita de manejo de inscripción de mil 500 pesos, un apartado de plaza escolar de diez mil y e 15 mil la cuota de primer ingreso. Una vez que el alumno se inscribe la institución ofrece la información sobre la cuota mensual y el pago de servicios adicionales, incluyendo útiles y uniforme escolar.

El Colegio Williams, también de una larga tradición en México, ofrece costos anualizados, de forma que para preescolar el padre de familia debe investir 101 mil 851 pesos, en el caso de primaria 123 mil 472 pesos, en secundaria 155 mil 445 pesos y en preparatoria 157 mil 180 pesos. La alternativa de apoyo a los papás es de 20 por ciento de descuento a los colaboradores de empresas cercanas a la institución.

Mientras que la escuela José Vasconcelos de Nezahualcóyotl, que también ofrece actividades extraescolares como natación y actividades deportivas o la posibilidad de que sus alumnos se certifique en la Universidad de Cambridge en el idioma inglés como algunas de las anteriores escuelas, ahí la inscripción a secundaria es de 4 mil 405 pesos y la cuota mensual de 5 mil 819 pesos.

PADRES CONFUNDIDOS

En medio de la epidemia la Asociación Nacional de Escuelas Particulares, vinculada a la Asociación Nacional para el Fomento Educativo, señaló a través de su presidente Alfredo Villar Jiménez, que entre 20 y 25 por ciento de los 48 mil 713 planteles particulares podrían estar en números rojos, esto es entre 10 mil a más de 12 mil debido a que la situación económica de crisis por Covid-19 los haría abandonar ese tipo de escuelas.

La Confederación Nacional de Escuelas Particulares que encabeza María de Jesús Zamarripa Guardado, que representa a 2 mil 500 escuelas y 62 federaciones de planteles educativos en 29 entidades del país, se pronunció por respaldar las recomendaciones de la Secretaría de Salud, de no iniciar las clases presenciales hasta que el semáforo epidemiológico se encuentre en color verde en cada entidad federativa, siempre que se mantengan las medidas de sana distancia, higiene y seguridad para el cuidado de las niños y jóvenes.

Al respaldar la propuesta de Aprende en Casa II como se hizo al inicio de las medidas de confinamiento por la pandemia, en el mes de marzo, la agrupación respaldó su apoyo a la propuesta para que las televisoras del sector privado acerquen los aprendizajes a los estudiantes mediante la transmisión de contenidos referentes a los planes de estudio de educación básica y media superior.

Zamarripa Guajardo se comprometió a fortalecer las medidas pertinentes para el pago de inscripciones y colegiaturas, “de tal suerte que permita a los padres de familia, la permanencia como parte de cada comunidad educativa”.

Leonardo García, presidente de la Unión Nacional de Padres de Familia señaló que en una encuesta aplicada a 8 mil 500 padres de familia 82 por ciento tiene confusión sobre el regreso a clases. “A la pregunta expresa de estás dispuesto a mandar a tus hijos a clases la cuarta semana de agosto o la primera de septiembre, 82 por ciento dice que no, de los cuales 42 por ciento rechaza enviarlos y otro 40 por ciento dice ‘tengo desconfianza porque no tengo información’”.

Lo que existe es “un serio problema en el manejo de la información al haber cambiado en cinco ocasiones el regreso a clases para que fuera presencial. Creemos que va a ser raro encontrar un estado que pida que las clases sean presenciales antes de que se cumplan dos condiciones y garantías, la primera para que no se infecten los niños ni quienes los llevan a la escuela y la segunda es que las autoridades garanticen que no habrá rebrote en las escuelas”.

Una de las preocupaciones adicionales es que 20 por ciento de los papás dicen que los maestros no se contactaron en los primeros meses de confinamiento y que fue ratificado por la SEP al informar que 2 de cada diez alumnos no fueron contactados por los maestros.

“Significa que más de 5 millones de estudiantes de preescolar, primaria y secundaria no supimos nada de ellos durante el cierre del anterior ciclo escolar y menos deben estar enterados de cuándo será el regreso a clases, si va a ser en línea o presencial, así como los protocolos o apoyos que sugiere y brinda la autoridad federal, estatal o municipal”.

Por lo que afirmó que es necesario que en la toma de decisiones estén padres de familia, sociedad civil, empresarios, maestros y autoridades educativas sobre las condiciones para el regreso a clases, “porque lo que hay es confusión en las decisiones”.

DESIGUALDAD EDUCATIVA

A decir de la investigadora Pilar Baptista, de la Escuela de Pedagogía de la Universidad Panamericana, para los maestros, los alumnos y padres de familia en la educación a distancia o virtual que se ofrecerá con apoyo en la televisión y la radio el mayor reto es el de la comunicación.

“Cómo adaptar el contenido a los alumnos, cómo comunicarse con los alumnos que no tienen los medios, una computadora, si tienen teléfono y no tienen datos. En todo el mundo la desigualdad educativa se profundiza porque no todos tienen las mismas capacidades de conectividad, el capital cultural de los padres que les ayuden”.

La epidemia vino a acentuar la desigualdad tecnológica, la brecha digital pronunciada que se observa entre los centros urbanos y los rurales, pero al interior de cada uno de ellos existen diferencias que pueden repercutir en los niveles de aprendizaje. “Es un hecho que los dispositivos digitales disponibles en casa son diferentes en el área rural y en la urbana, además de con cuántas personas lo deben compartir, eso se vuelve un problema en los niveles más bajos”.

Aunque se debe reconocer que México tuvo una alternativa para responder en medio de la epidemia para darle continuidad a la educación, el sistema educativo no estaba preparado para la educación a distancia. Lo que se hizo fue una fusión de recursos tradicionales digitales, sin embargo, para que los hogares tengan una conectividad barata todavía es asignatura pendiente y eso que tendrá un impacto en el aprendizaje”.

En medio de todo ello el secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Alfonso Cepeda pidió a la SEP generar las nuevas condiciones de trabajo que implica la modalidad híbrida y proporcionar a cada profesor las herramientas necesarias para desarrollar sus tareas: computadora, costos de internet, actualización permanente y descarga administrativa.

“Todos ellos requisitos para mantener activo al sistema educativo, además, reconocer y valorar la disposición de los maestros para prolongar la jornada laboral y permitir la invasión de su espacio y tiempo familiar”.

Los datos más recientes de Panorama Educativo del extinto Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, revelaron el año pasado algo que podría ser indicativo del acceso a la tecnología. Mientras Tabasco y Chiapas tenían 14.7 y 18.3 por ciento de sus escuelas equipadas con computadoras, Tlaxcala y la Ciudad de México llegaron a 82.3 y 80 por ciento de sus planteles con al menos un equipo de cómputo para fines educativos.

Roberto Rodríguez, investigador de la UNAM, afirmó que para garantizar que la educación híbrida que se ofrecerá a través de la televisión con apoyo en otros recursos tecnológicos tenga éxito requerirá que los niños tengan un acompañamiento permanente de los adultos.

“Pero en un entorno en donde eventualmente los padres de familia saldrán primero a trabajar, las preguntas surgen: ¿Quién acompañará a los niños en el proceso educativo desde casa? ¿Lo harán solos?”.