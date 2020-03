En debate | Acciones de gobierno federal ante Covid-19

El gobierno de Andrés Manuel López Obrador elevó a Fase 2 la alerta por el coronavirus, pero lo hizo sin presentar nuevas medidas para contener los contagios por Covid-19.

En dicho anuncio reiteró la suspensión de clases, la estrategia de sana distancia y la implementación del Plan DN II por parte de las Fuerzas Armadas, medidas que ya se habían anunciado desde la semana pasada.

Organización Panamericana de la Salud

“Las acciones del Gobierno federal parecen lentas ante el brote, pero son también una manera de proteger la economía de México, donde el 57.8 por ciento de la población laboralmente activa trabaja en la informalidad. Es este sector de la población el más vulnerable y el que probablemente será más golpeado por la crisis sanitaria, al no estar cubierto por la seguridad social”.

Marina Franco, Periodista de Telemundio

“El presidente, Andrés Manuel López Obrador, continúa enviando mensajes confusos para la población, a veces en tono de broma. Ha exhortado a la gente a seguir saliendo, les está dando la mano y besos de cachete a personas en sus giras y mítines, o presumiendo que se siente protegido contra el contagio del virus porque carga con escapularios en su billetera”.

Organización Mundial de la Salud (OMS)

“En México, el gobierno de López Obrador está actuando bien y el hecho de no tomar medidas tan drásticas como Argentina o Colombia no quiere decir que no se esté haciendo nada”.

Coparmex

“Debido a la insuficiente inyección de liquidez por parte del Gobierno federal para dar respuesta al coronavirus -que va a desacelerar aún más la economía mundial y mexicana-, la Administración que dirige Andrés Manuel López Obrador debe otorgar mayores estímulos fiscales para aminorar y contener el impacto negativo que pueda ocasionar la emergencia sanitaria a las finanzas nacionales”.

David Marcial, Periodista de El País

“México confía, según sus números, en contar con una ratio de dos camas con UCI para cada enfermo grave. Un colchón razonable al que habría que descontar, en todo caso, las camas ocupadas por pacientes con otras patologías. Los cuatro hospitales --el INER, Nutrición, el General de México y el Juárez-- que las autoridades han fijado para la atención de los cuadros graves están todos ubicados en la capital del país”.

Solange Márquez, Vicepresidenta de Comexi

“Es lamentable la actitud del presidente Andrés Manuel López Obrador ante la pandemia de coronavirus que está afectando las economías y la salud de las personas a nivel mundial. Es terrible que un presidente que sabe la influencia que tiene con la población no se lo tome en serio. Tomemos como ejemplo los casos de España, Italia y Corea del Sur, países que no aplicaron protocolos para evitar el esparcimiento de la enfermedad al detectar los primeros casos y que hoy tienen más infectados que la propia China”.

Verificado.mx

Son falsas las afirmaciones de Hugo López-Gatell Ramírez, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud cuando afirmó: “Porque las personas que padecieron la enfermedad (coronavirus), además de estar ya curados y restablecidos ya no se pueden volver a infectar y esto es lo que va a hacer que se extinga la epidemia”. Y también cuando dijo que “Y afortunadamente él (AMLO) goza de buena salud y aunque pasa de los 60 años no quiere decir que es una persona de especial riesgo”.

The Guardian, Diario británico

"Tanto el brasileño Jair Bolsonaro como el mexicano Andrés Manuel López Obrador, nacionalistas de extremos opuestos, han enfurecido a opositores y observadores al hacer apariciones públicas de alto perfil en las que entraron en contacto físico cercano con los ciudadanos. Lo hicieron desafiando el consejo médico y, a pesar de la creciente alarma sobre la propagación del virus en América Latina, donde al menos 17 países han confirmado casos".





