En Debate | Prueba PISA, entrar o no entrar

ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, presidente de México (6 dic 2023)

“Nosotros no los tomamos en cuenta porque todos esos parámetros se crearon en la época del neoliberalismo, el predominio del periodo neoliberal, en donde lo que querían era impulsar supuestamente la calidad de la enseñanza, la excelencia y desaparecer la educación pública, degradándola”.

ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, presidente de México (7 mayo 2024)

“México sí va a participar en la evaluación PISA 2025. Nuestro gobierno está a favor de todo lo que tenga que ver con educación. Participamos sin ningún problema. Todo lo que tenga que ver con educación se apoya. Estamos viendo eso de que hablan de que no vamos a participar, pero sí la aceptamos, estamos abiertos a todas las evaluaciones”.

ANDREAS SCHLEICHER, director de Educación y Competencias de la OCDE

“La participación de México en la prueba PISA 2025 está en riesgo, ya que el gobierno mexicano ha suspendido algunos requerimientos para implementar el estudio, incluido el pago de la cuota.”

ONG's y 136 CIUDADANOS FIRMANTES DE CARTA

“Hacemos un llamado urgente a la secretaria de Educación Pública, Leticia Ramírez Amaya, para que gire instrucciones a la dependencia que encabeza, así como a las autoridades correspondientes, para que realicen las acciones pertinentes a fin de materializar la participación de México en la evaluación PISA 2025. La relevancia de PISA 2025 radica en que nos permitirá conocer la situación educativa tras la implementación de la Nueva Escuela Mexicana”.

MARX ARRIAGA, director de Materiales Educativos de la SEP

“La Prueba PISA es inútil. Sólo mide parámetros neoliberales. No tiene sentido una evaluación estandarizada si no se toman en cuenta los contextos particulares de cada país. Sabemos que hay un rezago en lectura y matemáticas, pero para eso no se necesita una prueba, sino hablar con los maestros.”

FLORENTINO CASTRO LÓPEZ y OSCAR D. DEL RÍO SERRANO, integrantes de la Junta Directiva de Mejoredu

“Esta decisión (salir de la Prueba Pisa), corresponde a la SEP y pasa también por la Secretaría de Economía por la relación comercial que México tiene como socio de la OCDE, y por la SRE, ya que tiene implicaciones diplomáticas, toda vez que el Gobierno Mexicano tiene acreditada una embajada ante este organismo. Si al final la decisión se revierte y continúa en PISA, estamos seguros que Mejoredu cuenta con la experiencia, los recursos técnicos y humanos para hacer frente a esta posibilidad”.

DANIEL SALINAS, analista de políticas educativas en la OCDE

“Realmente no entiendo muy bien a qué se refiere con decir que es una prueba neoliberal. PISA es un estudio organizado por la OCDE, que agrupa a 38 países que tienen la oportunidad de participar. El aprendizaje es un fenómeno multifactorial y es importante el financiamiento adecuado para profesores, infraestructura y recursos pedagógicos.”

COMISIÓN PERMANENTE POR OTRA POLÍTICA EDUCATIVA "FORO DE SEVILLA”

“Las evaluaciones PISA no contemplan indicadores precisos sobre las causas del rendimiento educativo y son de dudosa rentabilidad para las escuelas. Sin embargo, normalizan una concepción restrictiva de la educación, interesada en una visión neoliberal de éxito escolar, a espaldas de los modos de hacer y gestionar las relaciones escolares.”