Escorpión Dorado responde tras ser captado con Sheinbaum, ¿cobró por la entrevista?

El viernes pasado en Tik Tok se viralizó un encuentro entre el youtuber Alex Montiel, conocido como el Escorpión Dorado y la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, quienes fueron captados en una camioneta a las afueras del Palacio de Ayuntamiento de la CDMX.

El pequeño video levantó críticas entre los usuarios de las redes sociales, ante esto, el Escorpión Dorado no tardó en responder y negar que existiera un pago de por medio por dicha entrevista para su canal de Youtube, "Al Volante".

Escorpión Dorado se defiende de sus detractores

Algunos internautas señalaron que el pago que había recibido el Escorpión Dorado por parte de Claudia Sheinbaum rondaba los 3.5 millones de pesos.

Como respuesta, Alex Montiel publicó en sus redes sociales que todo era falso y que no había recibido ninguna suma de dinero a cambio.

“Ni para la p** gasolina, igual que todos mis pinchos** invitados desde años, igual no sabías, pero a eso me dedico, a entrevistar gente, a cuestionarlos de frente con los huevos que me caracterizan. No como tú que ni me arrobas y levantas falsos al más puro estilo de la política”, escribió el youtuber en sus redes.

En Instagram, el entrevistador también mandó un mensaje a sus fans que según él, se encontraban en conflicto.

En los comentarios de la publicación, algunos de sus seguidores condenaron la actitud política del Escorpión.

"Cuando no eres congruente con tus ideales y tus hechos dejas de ser una persona respetable y claro primero esta tu bien económico", fue uno de las respuestas.

También lo llamaron vendido y algunos otros se dijeron decepcionados.

"3.5 millones de pesos bastaron para que tú mismo cayeras en un conflicto", le escribieron.

Chumel Torres contra Escorpión Dorado

El conductor Chumel Torres también criticó a Alex Montiel por entrevistar a Claudia Sheinbaum.

"...Acabamos de alcanzar un nuevo nivel de muertodehambrismo", escribió Chumel en Twitter.

Políticos pagando a canales de YouTube para levantar su imagen.



Claudia Sheinbaum no es la única política que ha sido entrevistada por el Escorpión Dorado, pues años atrás, a su camioneta también se subieron el priista Jose Antonio Meade y el regiomontano, Jaime Rodríguez, "El Bronco".