Gobierno acepta que existe cifra negra de feminicidios en México

Autoridades de Seguridad del Gobierno federal y del gobierno de la Ciudad de México reconocieron este miércoles que existe una cifra negra en el número de feminicidios que se cometen en México y argumentaron que dos son las causeas de este fenómeno: el rezago de casos y la implementación tardía de la tipificación del delito en toda la república.

Aunque no precisaron el índice de esta llamada cifra negra, tanto la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana federal (SSPC) y la Fiscalía General de Justicia capitalina (FGJ-CDMX) reconocieron que se está trabajando para abatir este delito.

Durante la presentación en la Secretaría de Gobernación (Segob) del informe mensual del Grupo Interinstitucional para la Estrategia Nacional de Protección Integral para las Mujeres, Niñas, Niños, Adolescentes y Adultas Mayores que Viven Violencias Basadas en el Género; Rosa Ícela Rodríguez, titular de la SSPC y Ernestina Godoy procuradora capitalina reconocieron que hay una cifra negra en los delitos de violencia contra las mujeres y argumentaron que esto en parte es por rezago de casos del pasado o porque, algunas fiscalías en la República comenzaron a tipificar tardíamente el feminicidio.

Al ser cuestionadas ambas funcionarias por las acusaciones de parte de colectivos pro defensa de los derechos femeninos, respecto a la impunidad en asesinatos contra las mujeres, delito que ronda hasta un 99% en las fiscalías del país, de acuerdo con dichos colectivos, Rodríguez respondió que fue hasta 2019 cuando se comenzó a registrar de manera homologada el delito de feminicidio en el país.

Recordó que, en febrero de 2018 se comenzó a dar de parte del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública el dato homologado de feminicidios en el país; aunque justifico que, en 2019, la fiscalía de Baja California Sur fue el último estado en catalogar el feminicidio en sus cifras.

Por ello, resaltó que “antes no es que no hubiera menos feminicidios, sino que no había ese tipo penal, fue hasta 2018 cuando inician esas cifras” y resaltó que, por eso, en 2019 y 2020 se observa un disparo en los indicadores del delito de feminicidios en México. Pero, aseguró que después del máximo histórico de agosto de 2021, cuando hubo 112 mil casos, se ha podido reducir el delito en el país en 26.8% y recordó que, en el mes de abril pasado, hubo solo 82 casos.

En su oportunidad, Ernestina Godoy, titular de la FGJ-CDMX, entidad invitada para acompañar el informe, dijo que “hay un porcentaje de cifra negra muy alto, el reto de todos nosotros y en especial de las Fiscalías es disminuirlo, no digo que no haya aumento, pero creemos que estamos atacando las cifras negras”, subrayó

Asimismo, aseguró que en la capital del país han disminuido los asesinatos de mujeres de 2020 a la fecha en 36% y que en lo que va de este año se han registrado 20 homicidios dolosos de mujeres y 19 feminicidios, por lo que concluyó que el feminicidio va a la baja en la capital.

Ernestina Godoy menciono que el reto de las fiscalías es reducir la cifra negra de casos de violencia y aseguró que en la CDMX tiene un alto índice de casos rezagados que incluso ocurrieron hace 12 años

Reconoció que falta mucho por hacer para abatir el feminicidios y violencia contra niñas y mujeres, pero resaltó que se está trabajando para incrementar el número de especialistas para investigar estos casos.

A pesar de las cifras halagüeñas del Gobierno el 2021 cerró con el asesinato de 3 mil 506 mujeres, lo que significa que se mató a un promedio de 9.6 féminas diariamente el año pasado y, de estos crímenes, 2 mil 540 se trataron de homicidios dolosos y 966 feminicidios, lo cual representa la cifra más grande desde 2015, cuando se comenzó a registrar este delito, cuando hubo solamente 412 casos.

En abril pasado, se registraron 82 feminicidios y en lo que va de este este año, se han contabilizado 319 delitos de esta índole, de acuerdo con los datos de las fiscalías locales del país. Es de recordar que el caso de la Joven Debanhi Escoabar, ocurrido el 3 de abril tuvo que ser reclasificado.

Otros casos ocurridos en abril fueron: el de la joven María Fernanda Contreras Ruiz, desaparecida en Nuevo León el mismo 3 de abril y hallada muerta días después en un departamento; est{a el caso de la niña Frida Alondra desaparecida el 9 de abril en el estado de Guerrero.

Sobre estos indicadores, los colectivos feministas señalan que hay una cifra negra muy grande, tanto de feminicidios, agresiones sexuales y violencia sexual.

De acuerdo con los datos de la SSPC, las 5 entidades donde más feminicidios se cometieron, el año pasado, fueron: Estado de México con 147; Jalisco con 74; Ciudad de México con 72; Veracruz con 70 y, finalmente, Nuevo León con 66.

Durante la presentación del informe, en la Segob, Anabel López Sánchez, directora General para la Promoción de una Vida Libre de Violencia e Impulso a la Participación Política, dijo que en el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) se está promoviendo una serie de acciones que denominan “Compromisos por la Igualdad y el Bienestar de las Mujeres”.

Subrayó que dichos compromisos son una respuesta del Gobierno para prevenir la violencia hacia las féminas y promover una agenda común entre el Inmujeres y los tres niveles de gobierno, así como con los congresos locales, para diseñar políticas públicas y legislativas orientadas a la igualdad sustantiva de género, mismas que contemplan la prevención de la violencia hacia las mujeres.