Guardia Nacional deberá entregar información sobre uso de la fuerza: Inai

El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) ordenó a la Guardia Nacional (GN) a entregar información sobre los reportes por uso de la fuerza que elaboró entre el 27 de mayo de 2019 y el 10 de mayo de 2021.

De acuerdo con el comisionado Adrián Alcalá Méndez, el motivo de esta resolución es para que la ciudadanía pueda acceder a la información con respecto a los controles del uso de la fuerza que existen en el país, mismo que permite evaluar si las acciones de determinada institución de seguridad pública se apegan a los principios legales nacionales e internacionales.

La resolución del Inai se dio en respuesta a una queja elaborada por un ciudadano, que se inconformó con la GN, luego de que esta reservó de manera íntegra todos los informes, tras considerar que su publicación “dañaría la seguridad pública, pondría en peligro a servidores públicos operativos y afectaría las funciones de materia y prevención y de persecución de los delitos”.

De acuerdo con la Ley Nacional Sobre el Uso de la Fuerza, estos reportes deben tener como mínimo el nombre, adscripción y los datos de identificación del agente policiaco, así como el nivel de fuerza utilizado y las circunstancias de tiempo, modo, lugar de los hechos y las razones que motivaron la decisión de agente para emplear dicho nivel de fuerza, entre otros datos.

Luego de los procedimientos legales, el Inai determinó que no procede la reserva de la información de todos los documentos, ya que existen datos que no se pueden clasificar, como la normativa y la narrativa de los hechos, mismas que “constituyen la esencia sustantiva del documento, por lo que, si se testa, no sería eficiente el derecho de acceso a la información”.

“No es posible jurídicamente clasificar acciones que se encuentran previstas en la norma, al contrario, debemos de esforzarnos por su máxima divulgación o máxima publicidad, para que así entonces la sociedad pueda conocer si el uso de la fuerza al que hace referencia cada reporte se apegó a los principios de absoluta necesidad, de legalidad, de proporcionalidad y de rendición de cuentas”, señaló Alcalá.

Por lo anterior, el pleno del Inai votó a favor de instruir a la GN a otorgar acceso a dicha información, reservando únicamente las descripciones de toda clase de armas y explosivos, pues tal información reflejaría la capacidad de reacción y fuerza de la Guardia frente al crimen organizado, así como la información confidencial de los agentes involucrados y de los particulares.