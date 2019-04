Honduras no vive de la ayuda de Washington: Alden Rivera

El apoyo de Estados Unidos tiene menos peso en la economía de Honduras que las remesas, afirma el embajador de Honduras en México, Alden Rivera Montes, para quien las caravanas de los últimos seis meses procedentes de América Central buscan desacreditar a los gobiernos y crear condiciones de inestabilidad interna en los países de la región conocida como el Triángulo Norte.

"No es relevante el apoyo de EU. Ante el anuncio del cese de apoyo, la Secretaría de Finanzas de Honduras dijo que no es algo que afecte la situación económica del país. Recibimos menos de 100 millones de dólares de cooperación bilateral, así que nos extraña que se le dé una connotación de magnitud o de que el país vive de la cooperación estadounidense. Eso es totalmente alejado de la realidad. Esos recursos que se reciben son absolutamente complementarios. Fueron menos de 100 millones de dólares el año pasado", dice en entrevista con El Sol de México.

"Son cifras que no significan, no crean un desbalance en la situación económica del país. Se le da una connotación política. No significan tanto en términos de seguridad, de seguridad fronteriza, de combate al narcotráfico".

Precisa que la ayuda que Donald Trump amenazó con retirar a Honduras el año pasado fue de 90 millones de dólares, en tanto que las remesas que envían los hondureños cerraron 2018 en tres mil 900 millones de dólares. “El país no podría vivir económicamente sin las remesas. Es mucho, mucho más importante que la aportación que recibimos de los Estados Unidos. Honduras no vive de la cooperación estadounidense”, sentencia.

Sobre los flujos migratorios, sostiene que en realidad no se han disparado en términos cuantitativos. “Tenemos nuevas modalidades de movilidad humana que le dan a este fenómeno una connotación mediática más fuerte de la que tenía en años anteriores. En realidad, ese es justamente el propósito de los organizadores. Tienen una motivación de carácter político muy fuerte y, obviamente, es desacreditar a los gobiernos de Honduras, El Salvador y Guatemala y crear condiciones de inestabilidad interna. Pero en términos cuantitativos debemos andar en un incremento máximo de 20% en comparación con 2017 y 2018”.

“Su conducción es de carácter político. Es una especie de arreglo regional multinacional de diferentes organizaciones que persiguen distintos intereses y que buscan crear la percepción de que hay una especie de comportamiento explosivo de la migración que no es cierta”, comenta.

Reconoce que el crimen organizado coopta a los migrantes para el tráfico de drogas, para integrarlos a sus grupos paramilitares; que el problema de la trata es terrible, sobre todo en jóvenes de ambos sexos entre los 17 y 25 años, y que sí hay tráfico de órganos.

Explica: “La caravana, esa forma de movilidad humana donde se concentra una gran cantidad de personas para cumplir con ese propósito de llegar a la frontera norte de México y de ahí a la frontera sur de los Estados Unidos, hace que se genere una impresión generalizada de que la migración aumentó y que en nuestros países tenemos una condición de violencia y de pobreza tan extrema que provoca una condición de éxodo de ciudadanos”.

Refiere que esto se puede comprobar en el portal de la Unidad de Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación. Revela: “Pero corresponden a la suma de personas que lo hacen en un solo momento y bajo una conducción de carácter político con subvenciones de la sociedad civil de los Estados Unidos y de la sociedad civil de México y asignaciones de partidos políticos de Guatemala, Honduras y El Salvador”.

“Es una especie de arreglo regional multinacional de diferentes organizaciones que persiguen diferentes intereses, haciendo esta convocatoria. Lo que buscan es crear la percepción de que hay una especie de comportamiento explosivo de la migración, que en realidad no es cierta y que se puede verificar con los datos del IMM de 2018 y 2017 que no son muy superiores”, subraya.

Asegura que lo sucedido desde las caravanas de octubre de 2018 hace que los hondureños desistan de iniciar el proceso migratorio. Porque la caravana fracasó en su fin fundamental que era lograr una condición de asilo en los Estados Unidos. La gente no está aplicando ya al asilo porque sabe que el gobierno de EU se lo va a negar y lo que intentan es un cruce irregular. Y, enfatiza, ese sí es un número muy grande de detenidos: hasta la fecha, 76 mil personas. De ellas, podrían ser unas 15 mil personas de Honduras: de octubre del año pasado a marzo de 2019.

"Es un número muy grande. Antes eran las deportaciones de un año y ahora se alcanzó en seis meses". No obstante, asegura que en el próximo semestre las deportaciones serán más bajas.

Refirió que el gobierno de su país realiza una campaña muy intensa para crear conciencia en el hondureño de que iniciar un movimiento migratorio con la idea de llegar a EU tiene muy pocas posibilidades de éxito. "Le pedimos a la gente es que se quede en el país para buscar soluciones. Es una lucha que tenemos que dar al interior de Honduras".