Inai niega haber revelado contratos entre Presidencia y periodistas

El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) indicó que no ha dado a conocer información del recurso de revisión RRA 2076/19, sobre los periodistas que recibieron recursos del gobierno en el sexenio anterior, vía publicidad.

El organismo indicó que en apego a las leyes General y Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, no difunde información de recursos en vías de cumplimiento o de cualquier otro en substanciación.

📌 El INAI no entrega la información a los particulares. Por ley, la información la debe entregar el sujeto obligado. Aún en el caso de haber recurso, nosotros tenemos que esperar a verificar y esperar si hay alguna manifestación de quien pidió la información, @f_javier_acuna — INAI (@INAImexico) May 24, 2019

“No se ha difundido ninguna información relativa al recurso de revisión RRA 2076/19, que permanece en vías de cumplimiento, ni de cualquier otro recurso en substanciación”, indicó en un comunicado.

El INAI apuntó que en dicho recurso, la información que proporcionó el sujeto obligado, en este caso la Oficina de la Presidencia de la República, está en proceso de revisión.

📌 Nosotros resolvimos la semana antepasada un recurso sobre gastos de publicidad oficial; esa resolución está en vías de cumplimiento y no le corresponde al INAI entregar la información. Nosotros ordenamos a la Presidencia que la hiciera llegar al particular, @f_javier_acuna — INAI (@INAImexico) May 24, 2019

El Instituto está en revisión de la información que proporcionó el sujeto obligado y dio vista al recurrente para que, en un plazo legal de cinco días hábiles, manifieste si la información satisfizo su requerimiento, anotó.

Por lo tanto, señaló, “hasta el momento no se puede determinar que la información esté completa, ni que sea exacta, conforme a lo pedido por el solicitante”.

📌 El INAI no ha dado jamás una información en fragmentos, que todavía no se haya verificado que sea la que pedía realmente el solicitante. Aún no concluye la fase de verificación. Estamos en ese procedimiento, @f_javier_acuna — INAI (@INAImexico) May 24, 2019

Aclaró que el sujeto obligado es quien debe entregar la información a los solicitantes, mientras que el INAI verificará que lo entregado cumpla con lo resuelto por la mayoría del pleno en la sesión del 8 de mayo de 2019.

El Instituto Nacional de Transparencia hizo notar que él no suple al sujeto obligado de cumplir conforme a la ley con el procedimiento.

La lista de los 36

Ayer por la noche un periódico de circulación nacional dio a conocer una lista con el nombre de 36 periodistas, que supuestamente recibieron recurso financieros durante la administración del presidente Enrique Peña Nieto por una cantidad total de mil 81 millones 715 mil 991 pesos.

En dicha lista se encuentran, entre otras, Joaquín López-Dóriga, quien habría facturado 251 millones 482 mil pesos por publicidad; Federico Arreola, con 153 millones 578 mil 253 pesos, y Enrique Krauze con 144 millones 80 mil 995 pesos.

También figuran: Óscar Mario Beteta, con 74 millones 571 mil 100 pesos; Callo de Hacha, con más de 47 millones de pesos; Raymundo Riva Palacio, con 31 millones 138 mil 703 pesos; Adela Micha, con 24 millones 365 mil 501 pesos; Luis Soto, con 23 millones 631 mil 357 pesos; Pablo Hiriart, con 22 millones 149 mil 942 pesos, y Jorge Fernández Menéndez, con 19 millones 776 mil 381 pesos.

Así como Rafael Cardona, con 15 millones 814 mil 265 pesos; Roberto Rock, con 15 millones 819 mil 516 pesos; Eunice Ortega, con 10 millones 607 mil pesos; Maru Rojas, con nueve millones 554 mil 903 pesos; Guillermo Ochoa, con ocho millones 178 mil; Eduardo Ruiz Healy, con cuatro millones 242 mil pesos y Nino Canún, con un millón 636 mil pesos, entre otros.