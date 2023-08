Informe sobre libros de texto gratuito será para combatir la campaña contra ellos: AMLO

Ante la polémica por el contenido de los nuevos libros de texto gratuito de la Secretaría de Educación Pública (SEP) que se presume tienen una carga ideológica y política a fin al gobierno federal, el presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó que este martes, a las 17:00 horas, su Gobierno informará sobre los contenidos, pues sostuvo qué hay una campaña difamatoria en contra de los libros.

“A partir de hoy, a las 5:00 de la tarde, en este lugar, se va a informar sobre el contenido de los libros, porque es una campaña difamatoria del conservadurismo sin sustento”, dijo el presidente en su conferencia de prensa mañanera, desde el Salón Tesorería de Palacio Nacional.

Puedes leer: Estados frenan distribución de libros de texto de la SEP por pleito legal

Sociedad Chihuahua, el primer estado en promover controversia constitucional vs libros de texto

El presidente añadió que sus opositores acusan que “con los libros se va a inyectar el virus del comunismo. La verdad es grotesco, es un absurdo. No sólo no tiene sustento, si no es un pronunciamiento extremista, irracional, de mala fe”, reprochó el mandatario.

Por esto, el presidente dijo que se va a dar a conocer qué contienen los libros, los cuales, subrayó que fueron hechos por maestros, pedagogos, entre otros especialistas. El mandatario concluyó que el rechazo a los libros de la SEP, se trata de “una reacción” muy parecida a la que tuvieron “los conservadores” cuando se inició la distribución de los libros de texto gratuitos en el Gobierno del Presidente Adolfo López Mateos.

Respecto a los estados que están en contra de la distribución de los libros, dijo que se trata de “los mismos, y las mismas organizaciones de derechas, muy conservadores”.

Sin embargo, subrayó que los gobernadores no pueden impedir la distribución de los libros, pues recalcó que es una atribución del Ejecutivo federal.

Sociedad SNTE defiende a los nuevos libros de texto

Ayer la bancada de Va por México en San Lázaro (PAN, PRI y PRD) anunció que va a impedir la distribución de los libros de texto de la SEP.

Dicho bloque expresó que presentarán en los próximos días una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) contra la distribución de los libros que se comenzarán a entregar en el nivel medio básico s partir del 28 de agosto cuando inicia el ciclo escolar 2023-2024.

El líder de los diputados panistas, Jorge Romero expresó que no permitirán que el gobierno "adoctrine" a los alumnos de primaria y secundaria.

De acuerdo con algunos especialistas, los volúmenes presentan graves errores de contenido y no tienen un orden pedagógico, además de que contienen un lenguaje extraño y complicado.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

Sin embargo, la titular de la SEP, Leticia Ramírez aseguró que las críticas no son contra los libros de texto gratuito, sino contra la transformación de la educación.

“Esas críticas no están en contra de los libros de texto gratuitos, están en contra de la transformación del país”, expresó.