José Franco: La ciencia no puede estar sujeta al capricho de un gobierno

El excoordinador general del Consejo Consultivo Científico y Tecnológico, José Franco, considera que 2021 fue un año “doloroso y desagradable”, entre otras cosas, por la persecución judicial de 31 científicos mexicanos –él entre ellos– por supuesta delincuencia organizada

Para el astrónomo y divulgador de la UNAM, e impulsor de proyectos científicos como la Noche de las Estrellas, la persecución de parte del gobierno de Andrés Manuel López Obrador es para “someter a la comunidad científica al arbitrio de las actuales autoridades”. Se trató de un “golpe bajo” para desprestigiarlos y con un mensaje claro: si disienten del Gobierno serán tratados peor que delincuentes.

➡️ Hemos dejado de ser solidarios por defender a los políticos

Para el investigador que se desempeñó como coordinador general del Foro Consultivo entre 2014 y 2018, lo que hay detrás de la denuncia en su contra no es un debate por la política científica del país.

“Hay que hacerse a un lado de la discusión absurda y centrarnos en que la discusión está en si queremos un pensamiento único autoritario o queremos una democracia, esas son las disyuntivas. Y mi elección es la democracia”.

Añadió que lo que hizo la actual administración del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) fue acusar de manera gratuita y sin ningún elemento “para tratar de someter a la comunidad científica al arbitrio de las actuales autoridades. El mensaje es no disientan porque les aplicamos una justicia que no se aplica a los verdaderos delincuentes”.

Al explicar el momento actual, recuerda aquellos instantes en la historia en los que “el conocimiento ha sido golpeado”. Recurre a la época del oscurantismo en la Edad Media en Europa, donde los preceptos religiosos y las leyes eclesiásticas eran las que dictaban qué se podía pensar y qué no.

“Se sumieron en prejuicios por siglos y salieron en el momento en que vino la revolución científica”.

➡️ Una tragedia, lo que ha ocurrido en la pandemia, al igual que en la ciencia

Otros momentos de estancamiento, agrega, ocurrieron en el nazismo, el estalinismo y la revolución cultural china, “en donde al igual que en la Edad Media se intentó imponer un pensamiento único. Pero la ciencia y el conocimiento no pueden estar sujetos a los caprichos de un gobierno, que es lo que quieren hacer en este momento” en nuestro país.

En los días en que se hizo pública la denuncia contra los 31 investigadores, sociedades científicas, premios nacionales de ciencia e instituciones expresaron su respaldo y solidaridad con los científicos acusados ante la Fiscalía General de la República, lo que hace a Franco asegurar que lo realizado en estos tres años ha provocado que “México haya pasado a la oscuridad, lo cual es lamentable”.

¿Quién es José Franco?

José Franco es originario de la Ciudad de México, su familia carecía de recursos económicos dado que sus padres tenían una “instrucción rudimentaria”.

Su madre provenía del Istmo de Tehuantepec y su padre del municipio de El Oro, en el Estado de México. Pero la música y los comics siempre estuvieron presentes en casa. Es en una historieta en dónde él inspira para seguir la carrera de la ciencia.

➡️ Estoy convencida de que realicé un buen trabajo

“Había un comic de Los Supersabios que contaba la historia de unos jóvenes que estudiaban ciencia y enfrentaba a un científico loco y malvado. Ellos sabían resolver problemas y me llamaba la atención porque veía que la ciencia era la llave para resolver problemas complicadísimos. En uno de esos capítulos hacían una nave espacial para ir a la luna”.

En la Facultad de Ciencias estudió Física y al concluir viajó a la Universidad de Wisconsin a estudiar el doctorado, época en la que también lo acompañó la música en las llamadas Peñas Latinas.

Ambas actividades –la ciencia y la música– han ido con él tanto en los grupos de rock que creó a su regreso al país como la astronomía que le ha representado el ingreso a sociedades internacionales y reconocimientos en distintas instituciones en el extranjero y en México como los nombramientos del gobierno de Francia de Caballero de la Orden de las Palmas Académicas (2011) y la Condecoración de Oficial de la Orden Nacional del Mérito (2014).

Confía en que pronto haya cambios en el Gobierno federal. “Es de sabios cambiar de opinión y uno no pierde la esperanza de que las autoridades den una vuelta de timón en algún momento, empezando este año, porque el país tiene una serie de problemas grandes: la pobreza ha aumentado, la desigualdad ha aumentado, la economía está en una situación bastante crítica y qué decir de la violencia y la corrupción, que en lugar de disminuir ha aumentado en estos años. Y creo que la educación y el conocimiento son faros de luz”.

➡️La 4T vs académicos y científicos

Señala que la actual administración del Conacyt, encabezada por María Elena Álvarez-Buylla, está destruyendo lo que por años trabajaron cientos de científicos.

“Ha estado destruyendo instituciones en todas las áreas… a pesar del prestigio ganado”, lamentó.

Lo que hoy hay en México son frases “que sienten que son muy exitosas y muy chistosas como la mafia de la ciencia, pero nunca han mostrado en dónde está el problema”.

Álvarez-Buylla llegó a señalar que su administración busca acabar con la “ciencia neoliberal” impulsada por gobiernos anteriores.

Para el expresidente de la Academia Mexicana de Ciencias “nunca se ha probado que haya habido un mal manejo en ciencia. Todo es especulación y eso le está haciendo mucho daño a nuestro país y obviamente va a serlo en el futuro”, porque se desanima a los jóvenes a seguir una carrera científica.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

En el fondo, enfatiza, “no veo un debate por la ciencia, es un dilema vacío, absurdo, inventado… Darle un epíteto de ciencia neoliberal es totalmente vacío y no tiene sentido… No hay ciencia neoliberal, esto es una fantasía, es un término caprichoso que no tiene ningún sentido. Si se le rasca, se cae solito”.