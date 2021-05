Madre de Brandon acusa falta de apoyo del Gobierno; alista demandas por homicidio

Sostenida por el dolor de la muerte de Brandon Giovanny, su madre, Marisol Tapia, reclamó justicia y alista demandas contra quien resulte responsable por el fallecimiento del menor registrado en la Línea 12 del Metro.

En las afueras del hospital privado, donde es atendido su esposo, la señora rompió en llanto al menos en dos ocasiones, a fin de precisar que no pedía indemnización por el deceso de su hijo, "porque nada me lo va a regresar, si fuera así pediría la cantidad más alta, si supiera que ese dinero me lo va a regresar".

La madre de Brandon cuenta con un nuevo equipo de abogados, Teófilo Benítez Granados, a cargo de la cuestión penal de la demanda, y Marco Antonio Olivares, quien queda al frente del aspecto civil.

Y es que decidió despedir a su anterior representante legal, el presidente de un órgano de derechos humanos, por unas declaraciones y solicitudes, que ella no autorizó.

Una y otra vez denunció que no ha recibido ayuda del gobierno capitalino, que le acercaron 10 mil pesos y ofrecieron que luego le darían otros 40 mil.

En cambio, dio a conocer que personal de la administración capitalina se presentó en el hospital Balbuena para, aseguró, intimidar a su esposo y le dijeron que si abandonaba el nosocomio de Balbuena se iba a quedar sin indemnización ni apoyo oficial.

Informo que con el auxilio del partido Elige es como ha salido adelante con los gastos de hospitalización de su marido, por qué. insistió, del gobierno local no ha recibido nada.

Dio a conocer que el acta de defunción de Brandon marca que el fallecimiento fue a las 22:00 horas, cuando el accidente se registró 20 minutos después.

"Jugaron con la vida de mi hijo y siguieron jugando", dijo entre lágrimas, pues en un principio se negó la muerte de menores de edad en la caída de trenes.

Exigió castigo y destitución de quienes fueron los responsables del traslado del cuerpo, recibimiento del mismo y quién lo declaró muerto.

Al igual que otros deudos de personas que fallecieron por el colapso del tren de la Línea 12, rechazó que se debió a un accidente, sino negligencia de Marcelo Ebrard, Miguel Ángel Mancera y Claudia Sheinbaum.

Al respecto, el abogado Teófilo Benítez dijo que preparará la denuncia por el delito de homicidio y que desea participar en la investigación del Ministerio Público, el cual calificará el delito, que, opinó, debe corresponder a los hechos.

Finalmente, la señora Marisol recalcó "la muerte de mi hijo no tiene precio, nada me lo va a regresar" y reviró la pregunta a los reporteros "cuánto vale la vida de sus hijos".