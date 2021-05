Brandon Giovanny, el único menor entre los difuntos del colapso en L-12 del Metro

Brandon Giovanny Hernández de 12 años de quien se desconocía su paradero luego de la tragedia en la Línea 12 del Metro, apareció sin vida tras una exhaustiva búsqueda por parte de las autoridades capitalinas.

Se trata del único menor de edad de la lista oficial de difuntos pues la edad entre las víctimas oscila entre los 30, 40 y 50 años.

El deceso fue confirmado por la Fiscalía capitalina al señalar que fue identificado por sus familiares en la coordinación territorial de Iztapalapa-6.

Horas antes, la Fiscalía emitió una alerta Amber para su búsqueda donde detallaban que vestía playera negra, sudadera negra, pants negro con franjas blancas y tenis negros.

El menor viajaba en compañía de un adulto en el Metro y se dirigían de regreso a casa, luego de la tragedia, su madre se enteró de la noticia en redes sociales y emprendió una búsqueda en el lugar.

La madre del adolescente refirió que se trasladó al lugar del accidente y comenzó a buscar a ambas personas, por lo que localizó al adulto en las primeras horas de este martes, internado en el Hospital General Balbuena, más no así a su hijo. — Fiscalía CDMX (@FiscaliaCDMX) May 5, 2021

"La madre del adolescente refirió que se trasladó al lugar del accidente y comenzó a buscar a ambas personas, por lo que localizó al adulto en las primeras horas de este martes, internado en el Hospital General Balbuena, más no así a su hijo", explicó la Fiscalía.

Su caso cobró resonancia cuando se volvió viral un video donde aparece la madre y su abuela del pequeño pidiendo a gritos la aparición de su familiar mientras políticos panistas les insistían que procedieran penalmente en contra de las autoridades capitalinas.

Sí, luego vamos a buscar a su nieto de 13 años que no aparece desde ayer, pero primero vamos a denunciar a la jefa de gobierno a la fiscalía. MISERABLES. No hay más. pic.twitter.com/tfjEH8uDUk — Marto (@godomarto) May 4, 2021

