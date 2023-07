Minimiza AMLO crisis por desplazados de la violencia en Chiapas: se está exagerando

El presidente Andrés Manuel López Obrador negó que exista una crisis de personas desplazadas en comunidades de Chiapas derivada de la disputa de territorios entre grupos del crimen organizado y guardias blancas. Esto luego de que diversas organizaciones civiles han advertido que en los últimos meses la violencia a provocado el desplazamiento de cerca de 16 mil personas de sus comunidades de origen.

“Estamos atendiendo los problemas en Chiapas y también sostengo que se ha exagerado lo que sucede en Chiapas”, respondió el presidente a un reportero que le cuestionó por este hecho.

El mandatario federal añadió que sus opositores y los medios de comunicación están buscando “exaltar todo lo relacionado con la violencia, como si fuese lo mismo de antes”.

Luego de que el presidente minimizó la violencia en Chiapas, reconoció que hay zonas un municipio de esa entidad, limítrofe con Guatemala, donde la delincuencia organizada cuenta con bases de apoyo.

“(El crimen organizado cuenta con apoyo)Al grado que cuando aterrizan aeronaves con cocaína y hay vigilancia, el Ejército, la Guardia, tienen que actuar rápido porque alguna gente protege a delincuentes”, indicó.

Aunque Yucatán es el estado con menos incidencia delictiva, el presidente insistió en que Chiapas es actualmente el estado con menos incidencia delictiva en todo el México.

También, recordó que hubo una guerra en esa entidad en los años noventa y expresó que “el Estado en ese entonces creó o alentó la creación de grupos paramilitares, y se mantuvo una confrontación”, pero argumentó que, ahora, “ya no hay afortunadamente esa violencia”.

Con anterioridad el presidente López Obrador ha insistido en que no hay violencia en Chiapas y tampoco se ha roto el tejido social en ese estado. En este sentido, insiste en que “hay mucho respeto entre la gente y no se han perdido costumbres y tradiciones, pero sobretodo no se ha roto el tejido social”.

No obstante, desde él principios del mes pasado, simpatizantes del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) se movilizaron en varias ciudades de México y el mundo para alertar que Chiapas está al borde de las llamas por los ataques de presuntas organizaciones paramilitares y grupos de la delincuencia organizada que se disputan el territorio.