Ofelia abrió su casa para refugiar a niños rescatados del incendio en la Guardería ABC

Luego de once años de la tragedia por el incendio en la Guardería ABC, donde 49 niños perdieron la vida y 106 más resultaron heridos, en 2009, los ecos de las víctimas siguen sonando en las calles de la colonia Y Griega, en Hermosillo, Sonora, mientras que las secuelas del sufrimiento siguen intactas en las miradas de los vecinos que la presenciaron.

Ofelia Quintero Guerrero, propietaria del domicilio donde alrededor de 35 niños fueron refugiados aquel día, insiste que los recuerdos siguen intactos y el hecho de recordar esas agonizantes horas, le provoca el mismo sufrimiento como si hubiera ocurrido el día de ayer.

Foto Carlos Villalba | El Sol de Hermosillo

“Me hizo sentir mal, mal por ver tanto desastre que hubo ese día; se vienen otra vez los recuerdos de vuelta, me vi bien mal cuando pasó eso y otra vez. No se olvida. Son cosas que no se olvidan”, narró.

Con la voz quebrada, Ofelia afirmó que es una experiencia que no le gusta recordar, pues lo impactante y difícil que fue vivir aquello lo vuelven un recuerdo que le gustaría borrar de su memoria tras las imágenes que vio aquella calurosa tarde de junio.

“Fueron 30, 35, algo así, estaban aquí afuera, luego en la sala, en los sillones, todos abajo de los sillones, aquí no trajeron a ningún quemado, sí algunos con chispitas, pero quemados no, sólo los que estaban supuestamente bien. Ya todo eso son recuerdos que pasan por ratos y vuelven otra vez, pero no, no sé qué contar’, señaló.

Foto Carlos Villalba | El Sol de Hermosillo

La vecina de la guardería mencionó que a veces puede reconocer la cara de alguno de los menores que estuvieron en su casa ese día. En alguna de las misas que se llevan a cabo en recuerdo de las víctimas y los afectados por esta tragedia, pues asiste a todo evento que conmemora esta fecha.

Detalló que vio la nube de humo que cubría la mayor parte de la colonia, justo cuando llegó a su domicilio tras recoger a su sobrino de la guardería, cuando su casa fue usada como un refugio para los niños que iban siendo rescatados del lugar.

Quintero Guerrero comentó que en ocasiones podía escuchar los gritos y las voces de los niños, razón por la que tuvo que asistir a terapias, pues el abrumante recuerdo la perseguía a pesar del paso del tiempo, y aún ahora -a once años de los hechos- sigue recordando muy bien aquellas escenas.

Edificio que albergó Guardería ABC sufre vandalismo constante

Foto Cuartoscuro

A pesar tiempo y notar que la herida por esta tragedia sigue abierta en la cara de muchos de los habitantes de la colonia Y Griega, y la delincuencia persiste en seguir dañando la estructura que algún día fue protagonista de este suceso.

Vecinos de la colonia aseguran que la estructura del lugar es víctima de constantes robos de distintos materiales, donde incluso se han llevado parte de los bloques de una de las paredes y el cableado de las instalaciones, entre otros.

El edificio que denota tristeza y angustia, parece olvidarse de la mirada de las personas que ingresan al lugar, con el objetivo de saquear y mantenerlo en un deterioro constante.

“Ahí entran y se roban muchas cosas, hemos avisado a las autoridades pero no hacen nada, se han robado hasta los bloques de la pared, aquí los hemos visto cuando se meten y salen cargados de cosas, lo tienen todo desmantelado ya”, expresó Ofelia.