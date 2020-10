En el gabinete "hay temas de misoginia muy considerables": Olga Sánchez Cordero

Olga Sánchez Cordero señaló que durante su carrera profesional como ministra de la SCJN y secretaria de Gobernación se ha topado con obstáculos y exclusión por el hecho de ser mujer, e incluso admitió que dentro del gabinete “hay temas de misoginia muy considerables”.

“Y por supuesto dentro del gabinete inclusive hoy en día hay temas de misoginia muy considerables”, afirmó durante su participación en el ciclo de conferencias "Del derecho al voto al ejercicio del poder” que realizó el Museo de la Mujer, en el marco del 67 aniversario de la obtención del voto femenino.

La funcionaria dio como ejemplo las reuniones del gabinete de seguridad: “Había veces, inclusive en estos gabinete de seguridad exclusivamente de varones, en donde en ocasiones mi opinión -y digo no por el Presidente, al contrario el Presidente siempre me ha dado mi lugar-, entre los miembros, una participación mía podría inclusive no ser tomada en consideración en ese momento, aunque yo tuviera la razón y aunque estuviera aportando algo importante”.

La titular de la Segob no es la primera funcionaria que habla sobre el sesgo de género en el gobierno federal.

Martha Delgado Peralta, subsecretaria para Temas Multilaterales y Derechos Humanos de la Cancillería, reconoció que al interior de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) persiste un sesgo de género que impide crecer a las mujeres en el Servicio Exterior Mexicano (SEM).

“En los ascensos al interior del SEM, las mujeres se van quedando atrás cuando están en la edad reproductiva y no pueden ir a la par en los estudios con los hombres o en las salidas al exterior y en las responsabilidades. Es obvio que existe un sesgo de género que impide a las mujeres crecer, pero no sólo sucede en el ámbito diplomático, sucede en la vida pública de México y de la mayoría de los países”, afirmó la funcionaria en entrevista con El Sol de México.