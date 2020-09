Orgullo nacional, Joey Ibarra es uno de los nuevos niños héroes

Celaya, Gto.- Con tan solo 10 años Joey Ibarra Bárcenas es uno de los tres niños que participó y ganó el primer lugar en el Torneo de Robótica Educativa WER 2019 en la categoría primaria realizado en Shanghái, China; actualmente, continúa entrenando su mente junto a su hermano Jordi Ibarra Bárcenas, quien ha sido parte importante de su éxito, al igual que sus papás.

"El pequeño quien estudia en la primaria ‘Héroes de Celaya’, platicó a El Sol del Bajío que su mayor sueño es ser veterinario y trabajar con el robot Krypton, con el propósito de programarlo como una herramienta importante en su profesión para ayudar a los animales, además de que espera que también salude y si es posible cocine".

“De grande quiero ser veterinario y quiero trabajar con el robot Krypton para ayudar a los animales, que salude, cocine si se puede y también quiero crear otros robots. También me quiero ahorrar para crear prótesis para los animales, por ejemplo, un Tucán que no tenga pico se puede hacer una en la impresora 3D”.

Refirió que actualmente se encuentra recibiendo clases en línea y agradeció mucho a su hermano por apoyarlo siempre e impulsarlo a seguir estudiando por su cuenta, ya que en su tiempo libre su mamá coloca una lona, sacan un robot y con el iPod lo programan.





Dijo que sus materias favoritas son matemáticas y ciencias, siempre ha sacado 10 de promedio, a excepción de un año que sacó 9.8. Destacó que desde el kínder él junto a su hermano han sido los mejores de su clase e indicó que se siente muy orgulloso porque Jordi también ha participado en torneos de Robótica en Monterrey en la categoría de secundaria.

También recordó que cuando fue a China sintió mucho orgullo y “lo primero que hice fue hablarle a mi hermano Jordi para agradecerle todo lo que me ha ayudado, también le agradecí a mi equipo y al coach, que era el director, por todo el esfuerzo que hicimos para llegar hasta allá”.





“Ir a China me hizo sentir mucha alegría y a la vez tristeza porque iba sin mi familia, los extrañaba, por eso todos los días les hablaba para decirles cómo estaba, cómo me había ido y ellos me platicaban a mí. Después cuando regresamos conocimos a la alcaldesa, eso también me hizo sentir alegría, porque nunca pensé que me iba a pasar eso”.

Joey Ibarra, reconoció el arduo trabajo que realizó junto a sus compañeros Julián Mejía Arámburo, Axel Tristán Martínez Ramírez y el director Cuitláhuac Álvarez Morales. También agradeció a sus papás Jacqueline Bárcenas Morales, así como Jorge Omar Ibarra Romero, por todo el apoyo que le bridaron.

Finalmente, el pequeño envió un mensaje a todos los niños para exhortarlos a que hagan todo lo que esté en sus manos para cumplir sus sueños, “que le echen ganas al estudio porque con esfuerzo y dedicación todo se puede”.

Es de mencionar que el pequeño es aficionado al futbol, juega de delantero, ha sido campeón junto a su hermano y es el único en su familia que le va al equipo Pumas.