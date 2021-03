Pandemia no para el reclamo de justicia; habrá protesta virtual por 8M

Cuando se trata de exigir justicia no hay impedimentos, ni siquiera la pandemia de la Covid-19. A pesar de la crisis sanitaria se llevará a cabo una protesta por el Día Internacional de la Mujer de forma virtual.

Colectivas feministas detallaron que ésta será el próximo 8 de marzo durante la transmisión de la "mañanera" del presidente López Obrador, de 7:00 a 9:00 horas, y tiene como objetivo exigir a las autoridades un alto a la violencia contra las mujeres y justicia para las que han sido víctimas de feminicidio.

➡️ Mantente informado en nuestro canal de Google Noticias

"Familiares de víctimas de feminicidio convocan a esta manifestación virtual durante la mañanera del 8 de Marzo. Nombremos a las mujeres que este Estado feminicida nos ha arrebatado. Exijamos un alto a la violencia, exijamos justicia", publicó en redes sociales el grupo Brujas del Mar.

Familiares de víctimas de feminicidio convocan a esta manifestación virtual durante la mañanera del 8 de Marzo.



Nombremos a las mujeres que este Estado feminicida nos ha arrebatado.



Exijamos un alto a la violencia, exijamos justicia.#PorTodas #8M2021 💜 pic.twitter.com/9GpxNYiZww — Las brujas del mar (@brujasdelmar) March 4, 2021

Por su parte, la organización "Ni una menos México" señaló que la protesta será virtual en solidaridad con las más de 180 mil mujeres que fallecieron debido a la pandemia en 2020; recalcó que "tampoco podemos ser indiferentes ante los 11 asesinatos de mujeres que diariamente se cometen en nuestro país".

"Nos queremos y necesitamos sanas para seguir luchando para lograr equidad, acceso a la justicia, para hacer realidad una vida libre de violencia y para que nos dejen de matar. Y como la lucha no cesa, el no marchar no significa que dejaremos pasar el día sin ningún tipo de conmemoración", se lee en el comunicado.

Publicado por Frente Nacional Ni Una Menos México en Miércoles, 3 de marzo de 2021

➡️ "Nada más te grabó", le dicen a Carlota tras denunciar acoso

¿Cómo participar?

Las peticiones van dirigidas a las autoridades, es por esta razón que para participar, debes conectarte a la transmisión en vivo de la conferencia matutina encabezada por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

El objetivo es lanzar una serie de mensajes haciendo uso de los hashtags #NiUnaMenos y #JusticiaParaTodas,-aunque se pueden utilizar otros con causas en particular- a través de las cuentas oficiales del Gobierno de México, sin olvidar que "el respeto hacia los demás es primordial".

➡️ El Sol de México gana medalla de bronce en premios ÑH20 por portada sobre 8M

Para lograr que la protesta sea pacífica, el colectivo presenta algunas propuestas de mensajes para difundir:

Exigimos a nuestras autoridades que indaguen las pistas necesarias y que desarrollen políticas públicas que prevengan la ola de violencia que viven las mujeres.

Estamos cansadas de la violencia de género y la violencia institucional, exigimos que todas las desapariciones de mujeres sean tratadas con perspectiva de género, que permitan su correcta aparición.

Un día sin mujeres

Este año también se convoca a un paro nacional con el fin de destacar la importancia que tienen las mujeres en la sociedad.

Consiste en que mujeres de todo el país dejen de realizar sus labores que acostumbran, ejemplificando lo que sería un México sin mujeres.

➡️ "No me manipulan, señor Presidente", responde víctima de Salgado Macedonio

El paro se llevará a cabo el 9 de marzo y quienes no tengan oportunidad de participar, se da la opción de portar una prenda morada como forma de sororidad.

¡PARO NACIONAL ESTE 9M!

Puedes portar una prenda morada si no está en tus posibilidades hacer paro. 💜



Diferentes colectivas y activistas independientes nos unimos a la convocatoria de:

El aquelarre de salem

Colectiva nueva leona

Colectiva Feminista SISI #UnDíaSinNosotras pic.twitter.com/dQQFs0Frps — Línea de Atención Emocional para Mujeres en Crisis (@L_MujeresCrisis) March 4, 2021

Mujeres contra Félix Salgado

En los últimos días, se han realizado diversas protestas en contra del senador Félix Salgado Macedonio, acusado de violación, en donde piden que no se le otorgue la oportunidad de participar en los comicios del 2021.

Incluso, grupos feministas, escritoras, políticas, actores y actrices se han manifestado en contra de la candidatura del político con la etiqueta #NingúnVioladorSeráGobernador y con fotografías portando pancartas llaman al presidente López Obrador a “romper el pacto” para que Salgado no sea candidato a la gubernatura de Guerrero.

➡️ México presenta ante ONU plan nacional de acción sobre mujeres, paz y seguridad

El presidente López Obrador criticó al movimiento feminista que demanda la anulación de Salgado Macedonio por las acusaciones de abuso sexual en contra de cinco mujeres y dijo “ya chole” con las campañas en medios de comunicación.

México vive una crisis de violencia de género y registró en 2020 más de mil feminicidios, una causa por la que más de 10 mujeres son asesinadas cada día, según las estimaciones de ONU Mujeres.