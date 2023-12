Queman puerta de Censida para reclamar desabasto de tratamiento contra VIH

Activistas de distintas organizaciones civiles protestaron con pintas, mantas y la quema de un sillón en las instalaciones del Centro Nacional para la Prevención y Control de VIH y el Sida (Censida), pues denunciaron que existe un desabasto de tratamientos para VIH, una falta de diagnóstico y programas de prevención.

En el marco del Día Mundial de la Lucha Contra el Sida y al grito de "¡no al desabasto!", los activistas se manifestaron afuera de las oficinas del Centro, en donde exigieron que su titular, Alethse de la Torre Rosas, explicara por qué no hay atención a la población con VIH-Sida.

Foto: Galo Cañas | Cuartoscuro.com

"Todos los días nos están molestando. Estamos hartas, de verdad. Que bajen y que nos expliquen por qué no hay respuesta al VIH en este país, porque se la ha vivido molestándonos, somos personas que vivimos con VIH, se la ha pasado acosándonos todo este año y esto no va a parar hasta que entienda que no le tengo miedo, ni yo ni nadie de aquí", expresó el director de la organización VIHve Libre, Alaín Pinzón.

El Sol de México informó hoy que los casos notificados de este virus en la Ciudad de México pasaron de 643 en 2020 a dos mil 882 en 2022. Durante los primeros 10 meses del presente año, la Secretaría de Salud capitalina reporta mil 502 casos.

Foto: Galo Cañas | Cuartoscuro.com

En entrevista, Alaín Pinzón destacó la necesidad de que las autoridades acerquen los tratamientos para VIH a toda la población, como lo son la profilaxis prexposición (PrEP), que ayuda a reducir las posibilidades de adquirir VIH.

El otro tratamiento es la profilaxis posexposición (PEP), que es recomendable tomar dentro de las primeras 72 horas tras una posible exposición al virus.

Alaín Pinzón denunció que organizaciones como la suya, VIHve Libre, que ha atendido gratuitamente a mil 667 pacientes, sufren acoso por parte de De la Torre Rosas.

"Lo más grave en este momento es que el órgano rector que es el Censida, que es el que se encarga de hacer todos estos documentos, que es el que se encarga de hacer todas estas métricas y mediciones con base en los datos, no tiene una comunicación con el programa de VIH de la Ciudad de México.

"Hay un acoso, una persecución, por parte de la directora de esa institución a esta clínica (Especializada Condesa) y no nada más a la clínica, sino también a las organizaciones que trabajamos en conjunto con ella", dijo ayer a este diario.

