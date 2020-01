En Debate | Rifa del avión presidencial

El pasado martes 28 de enero, el presidente Andrés Manuel López Obrador presentó la imagen del boleto de lotería para la rifa del avión presidencial que fue adquirido por el gobierno de Felipe Calderón y que hoy está valuado en 2 mil 500 millones de pesos.

Explicó que, de llevarse a cabo la rifa, a quien resulte ganador se le daría un año de mantenimiento para el avión. Asimismo, se crearía un esquema de fideicomiso para el ganador decida qué hará con el dinero que obtenga de vender la aeronave.

Foto: Cuartoscuro

Andrés Manuel López Obrador, Presidente de México

“Estoy recibiendo mucha solidaridad en la idea de que se rife el avión. La gente quiere ayudar y estamos trabajando en eso, en que en efecto se rife el avión. Es una cooperación para equipos médicos y hospitales donde se atiende de manera gratuita a la gente pobre”.

Samuel García, presidente de la Comisión de Federalismo del Senado

“La anunciada rifa del avión presidencial el próximo 5 de mayo, día del aniversario de la Batalla de Puebla, es un distractor y una payasada, sin sustento jurídico. Recurriremos ante el Poder Judicial, para impugnar esta ocurrencia del presidente Andrés Manuel López Obrador”.

Claudia Sheinbaum, Jefa de Gobierno de la CdMx

“Lo vamos a condonar (el impuesto correspondiente al avión). Estamos ahí ya en diálogo con el Gobierno de México para que, en el caso de la rifa del avión presidencial, pueda ser condonado este impuesto, para que pues todo el recurso vaya a lo que se requiere, que es finalmente el equipamiento de los hospitales principalmente para niños y niña”.

Foto Manrique Ganraria | El Sol de México

Alejandro Moreno, presidente nacional del PRI

“(La propuesta de la rifa es) no sólo una evidencia de inexperiencia, sino las ocurrencias y la carencia de resultados, hacen ver a un gobierno que no da soluciones a los ciudadanos”.

Ricardo Monreal, coordinador de senadores de Morena

“Es un ejercicio innovador, lleno de imaginación política, no podemos negarle el que tiene estas características. Nunca en la historia del país había ocurrido una historia así. (…) Que tiene para mí dos funciones; una función, que se allega de recursos para financiar y para equipar la salud en México que es un gran problema y, el segundo propósito o función es desnudar o evidenciar la gran corrupción, el lujo y la superficialidad con la que se manejaron los anteriores presidentes de la República al comprar un palacio para el espacio”.

Foto: Cuartoscuro

El Financiero, Periódico, encuesta

“Una encuesta realizada este sábado y domingo revela que la mayoría de los consultados está en desacuerdo con la propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador de rifar el avión presidencial por medio de la Lotería Nacional, luego de que la aeronave no se ha podido vender luego de trece meses de gobierno. De acuerdo con la encuesta, el 36 por ciento de los consultados está de acuerdo con que se rife el avión presidencial, mientras que el 58 por ciento está en desacuerdo con esta alternativa”.

Foto: Cuartoscuro

Mario Delgado, presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados

“Invitaré a los diputados de Morena a comprar de manera voluntaria una serie completa de 20 cachitos y a promover la rifa en sus distritos, para lograr el objetivo de la venta total de los boletos, porque ya dijo el Presidente en qué se van a utilizar los recursos: en equipamiento médico, en fortalecer los servicios de salud”.





Marko Cortés, presidente nacional del PAN

“Le pido a López Obrador enfocarse en los problemas que enfrentamos y que no ha logrado resolver (...) no quiere hablar de los temas relevantes, pues cuando se le pregunta sobre salud, economía, crecimiento y seguridad, dice que todo está bien, siendo que las estrategias no están dando resultados y solamente busca distractores".

Foto: Cuartoscuro

Ángel Ávila, presidente nacional del PRD

"El avión presidencial lo pagó primero el pueblo cuando lo solicitó Felipe Calderón y se sigue pagando a través de Banobras. Ahora el pueblo volverá a pagar el costo del avión porque al presidente se le ocurrió hacer una rifa para que la gente pague de nueva cuenta".