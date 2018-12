Sánchez Cordero se reunió con Martha Erika Alonso antes del accidente

La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, reveló que se reunió con la gobernadora de Puebla, Martha Erika Alonso, antes del accidente en el que murió a bordo del helicóptero Augusta el pasado 24 de diciembre con su esposo, el senador Rafael Moreno Valle, y otras tres personas más.

Sostuvieron un encuentro privado en las oficinas de la ministra en retiro a petición de Alonso, quien pretendía visitarla esta semana; sin embargo, Sánchez Cordero le comentó que sería difícil por las fiestas decembrinas.

“Ella me buscó para tener una entrevista conmigo, incluso me dijo, ‘si no se puede esta semana, la semana que entra’, y yo le contesté: ‘no, mejor que sea esta semana, porque la semana que entra es un poco complicada en razón de la Navidad, el Año Nuevo’. En fin, le dije, mejor nos vemos esta semana. Nos vimos el viernes pasado y también estuvimos en comunicación el fin de semana”, dio a conocer durante su participación en la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Por otro lado, tanto la secretaria de Gobernación como el primer mandatario desestimaron los abucheos y las acusaciones a las que fue expuesta ayer Olga Sánchez Cordero en el homenaje póstumo en Puebla.

“Quiero expresar mi orgullo por la actuación de la secretaria de Gobernación, la licenciada Olga Sánchez Cordero. Es una mujer con principios y con arrojo, que nos representó el día de ayer y recibió estas manifestaciones de protesta, que tampoco creo que hayan sido muchas”, expresó López Obrador.

Mientras que la exsenadora aseguró que fue recibida hasta con afecto por familiares, amigos y clase política cercana a los Moreno Valle, a quienes también dijo estimar.

“Estaba también su familia y había unos cuantos, unas cuantas personas manifestándose con algunas manifestaciones, yo diría no apropiadas. Pero primero íbamos a un duelo. Yo quería trasmitir que, precisamente, estábamos en un momento de duelo, y respetar ese momento de duelo”, afirmó.

AMLO ofreció su pésame al papá de Moreno Valle

El presidente Andrés Manuel López Obrador habló ayer con el padre del senador Rafael Moreno Valle para expresarle su solidaridad ante el fallecimiento del panista, pues, dijo, debe haber “cero odios” y amor al prójimo.



Apuntó que, por el momento, no ha podido establecer contacto con los familiares de la gobernadora de Puebla, Martha Erika Alonso, pero lo hará posteriormente.

De igual manera, aplaudió la manera en cómo respondió la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, durante el homenaje luctuoso en Puebla, ya que no cayó en las provocaciones de los conservadores mezquinos.