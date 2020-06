Segob abre diálogo con el SutNotimex para resolver conflicto de huelga

La Secretaría de Gobernación abrió el diálogo con el Sindicato Único de Trabajadores de Notimex (SutNotimex), para resolver el conflicto de huelga que lleva 110 días, que afecta a 80 trabajadores expuestos al Covid-19 y que dejó a sus suscriptores sin los paquetes informativos cotidianos.

Para los trabajadores lo ideal sería que Sanjuana Martínez dejara la dirección general o fuera destituida, pues ha demostrado “tiranía’’ y “fracturado el diálogo’’, pero no queda en sus manos, de ahí que los primeros visos de solución se originaron desde la subsecretaría de Gobierno que encabeza Ricardo Peralta Saucedo, que a su vez giró instrucciones a la Unidad de Normatividad de Medios a cargo de Roberto Duque Roquero, para entablar diálogo con los trabajadores.

La líder del SutNotimex, Adriana Urrea Torres, destacó que quedó asentado en la reunión de la Junta de Gobierno el diálogo, y desde ayer estamos en comunicaciones con vocales y funcionarios de Gobernación para abordar temas. Lo positivo es que los integrantes de la Junta tienen interés en resolver el conflicto, dijo a El Sol de México.

“No se había dado ningún avance por la negativa de la directora general –Sanjuana Martínez- a querer reconocer el conflicto y a acatar la ley y mucho menos lograr una solución. Hoy en esta Junta de Gobierno la directora no participa, ella puede tener voz pero no voto. Ahora hay interés en resolver lo que hará la diferencia en el movimiento y el diálogo por establecer’’.

Con Gobernación el integrante de la Junta corresponde al subsecretario Ricardo Peralta, pero quien es el vocal suplente y participará en las negociaciones es Roberto Duque. Con ellos se ha establecido el contacto, dijo Urrea Torres.

Sanjuana en la tablita

Explicó que Sanjuana Martínez sigue siendo directo general y una eventual separación tendría que ser evaluada por parte de la Junta de Gobierno, sólo así puede Considerarse una sustitución. Pero hasta hoy ella sigue siendo directora, apuntó la entrevistada.

“Como ha sido una negativa de reconocer el conflicto y no dialogar ni participar en mesas, si no está de acuerdo podría presentar su renuncia, pero hay una facultad específica de la Junta en la que se puede remover’’.

La líder sindical, recordó el artículo 18 de la Ley que crea a la Agencia de Noticias del Estado Mexicano, dice: “el director general durará en su cargo seis años y no podrá ser reelegido para el periodo siguiente inmediato y solo podrá ser removido cuando trasgreda en forma grave o reiterada las disposiciones contenidas en la Constitución, esta ley y sus principios rectores, así como actos u omisiones que afecten las atribuciones de la agencia o cuando haya sido sentenciado por delito grave’’.

En este caso, señala Adriana, considerando la actuación que ha tenido la directora durante este tiempo, caería en alguno de estos supuestos, sobre todo si se habla que se trasgrede de forma grave las disposiciones contenidas en la Constitución y estamos hablando que el derecho a huelga es un derecho constitucional y la propia Junta de Gobierno considera que es una cuestión grave el no respetarse, eso sería un hecho en los que caería.

“Como sindicato no nos corresponde pedir esa situación, corresponde a la administración de la agencia, nosotros pedimos una contraparte real que quiera resolver el conflicto.

“Si la directora no quiere negociar, tendría que darse un cambio en ese sentido para avanzar en resolver el conflicto, eso lo determina la propia Junta de Gobierno’’, refrendó.

Para el Sindicato llegar a un arreglo no es mismo si permanece en el cargo Sanjuana. “Definitivamente no es lo mismo, en esta administración el conflicto derivo de una violación al Contrato Colectivo, hubo hostigamiento, violación a derechos humanos, maltrato a trabajadores. No es la misma negociación que tengamos con una directora que ya ha mostrado tiranía, a tener una persona distinta en el diálogo con los trabajadores’’.

