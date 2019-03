Sin acuerdo con diputados sobre reforma educativa: CNTE

El líder de la sección XXII de la CNTE Oaxaca, Eloy López Hernández, rechazó la existencia de algún acuerdo entre diputados y líderes magisteriales, como señaló el líder de la bancada de Morena, Mario Delgado.

“Nosotros no tenemos ningún acuerdo”

-O sea, no han llegado a ningún acuerdo

-Claro que no, respondió al Sol de México.

En la primera conferencia de prensa que ofreció la dirigencia sindical tras el plantón que arrancaron desde las siete de la mañana, en la cámara de diputados, López Hernández detalló que por la mañana fueron llamados a un primer encuentro.

En éste participaron el secretario de Educación Esteban Moctezuma, la presidenta de la Comisión de Educación de la cámara baja, Adela Piña Bernal, Mario De y representantes de líderes magisteriales de las secciones IX, XVIII, XIV y XXII

Señaló que de parte de los funcionarios de estado, se negaron a entregarles el proyecto de dictamen que discutirán las secciones unidas de puntos constitucionales y de educación para -una de las exigencias de su plantón- porque se violarían los protocolos legales.

“La exigencia de los maestros fue clara: que este proyecto nos los den a conocer… tenemos el derecho y la autoridad moral para exigir el contenido de dicho documento”, señaló López Hernández.

El líder gremial añadió que únicamente les señalaron que se eliminará el régimen de excepción y que se quitará lo punitivo a la reforma referente a la aplicación de evaluación para el ingreso, la promoción y la permanencia de maestros a la planta docente.

“Hemos tenido reuniones pero al parecer lo se consideran nuestras propuestas. No podemos permitir que no se nos maquille una reforma que en la campaña decían que no quedaría ningún punto, ni una coma”.

Añadió que el bloqueo continuará hasta 48 horas y que por la tarde mantendrán una reunión con los líderes gremiales en la que se determinará el plan de acción a seguir.