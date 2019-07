Te agradezco el quitarme mi trabajo: policías federales a AMLO

El movimiento de los policías federales ha dado un vuelco importante este sábado, han demandando que se les indemnice de manera definitiva, y acusaron al presidente Andrés Manuel López Obrador de quitarles su trabajo.

Policías federales indicaron que hasta el día de hoy no hay acuerdos firmes con los representantes de los enviados de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. "No tenemos nada concreto y no hay nada de acuerdo", refirieron.

"Si no servimos, mejor indemnízanos con un buen presupuesto y gracias señor presidente que no te fijas que soy ser humano y carne igual que tú y tu familia, igual que los compañeros que están aquí. Te agradezco el quitarme mi trabajo”, externaron.

En una asamblea efectuada frente al Centro de Mando en Iztapalapa, uno de los voceros de los policías dejó en claro que ya "no quieren opciones laborales, sino la indemnización”.

Citaron que la Ley Federal de Sistema Nacional de Seguridad Publica en su artículo 74 dice que los integrantes de las instituciones policiales no podrán ser separados de sus cargos si no cumplen con los requisitos de las leyes vigentes en el momento de la separación (...) podrá y procederá la indemnización”.

"El señor presidente ha dicho y reiterado que no funcionamos, que no servimos. Señor presidente el artículo 74 nos ampara, indemnícenos".