¡Todo yo, todo yo! Si me van a acusar que presenten pruebas: Calderón sobre protestas de PF

Luego de que fue acusado de estar detrás de las protestas de la Policía Federal, el expresidente Felipe Calderón Hinojosa dijo que el secretario Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, "la regó por haber inventado un chisme que no era cierto", pues quiso hacerlo chivo expiatorio de sus propios errores, e indicó que siempre lo culpan de los problemas que hay México, "¡todo yo, todo yo!".

"Durazo la regó por haber inventado un chisme que no era cierto, quiso hacerme chivo expiatorio de sus propios errores, que son de forma y fondo con la policía, y porque el presidente es abusado también, la verdad como dice el dicho 'bien sabe el diablo a quien se le aparece'. La verdad no les conviene hacerme un frente ahí y si me hubiera mencionado el propio presidente hubiera cometido un error al cuadrado", indicó Calderón Hinojosa en una entrevista con Ciro Gómez Leyva para Grupo Fórmula.

Además resaltó que siempre lo culpan de los problemas del país. “Los problemas del país, el paro de la policía federal es culpa de Calderón, la economía está mal por culpa de Calderón, la violencia por culpa de Calderón, los migrantes por culpa de Calderón, el sargazo por culpa de Calderón, como dice el dicho '¡todo yo, todo yo!'".

Calderón explicó que los dichos en su contra sobre las protestas de la policía federal son "una insinuación porque no se atreven a decirlo", e indicó que si lo van a acusar de algo que lo presenten las pruebas, si no que se retracten.

"Es cobarde porque simplemente dice el secretario 'un policía lo propuso como representante, no es una coincidencia, no es una casualidad. Bueno pues si me van a causar de algo que lo digan derecho y que presenten las pruebas, si no que se callen, que se retracten".

Asimismo sostuvo que el problema no es Durazo, ni el presidente, sino la tragedia que está viviendo México por el tema de la inseguridad, pues no se está resolviendo.





"En lugar de andarse con estas tonterías, de aventar la piedra y esconderla mano, como es el de acusarme a mi de una conspiración, que por su puesto soy ajena, insisto me parece una insinuación cobarde, en lugar de eso debieran de centrarse el gobierno en buscar resolver el problema de inseguridad".

Calderón Hinojosa también aprovechó para para promover su partido político México Libre, y dijo irónicamente que el secretario Durazo le ha hecho "una enorme propaganda a su proyecto político".

"Quiero agradecerle a Alfonso Durazo por la enorme propaganda que le está haciendo a México Libre, se ve que le tienen pavor a que estemos participando en política y nos estemos organizando".