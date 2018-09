Tras revisión de ingenieros, AMLO espera postura de empresarios sobre NAIM

Tras el pronunciamiento de los ingenieros a favor de continuar con el Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México en el Lago de Texcoco, el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, no se tomará una decisión hasta escuchar todas las voces y concluir la consulta ciudadana.

"Vamos a escuchar la opinión de las organizaciones, en este caso es una opinión muy importante de los ingenieros, los empresarios también, las organizaciones sociales y al final, después de que se tengan todas estas opiniones y de que haya consulta, se va a decidir", comentó.

En conferencia de prensa en su casa de transición señaló que faltan más informes que se reúnan con los empresarios el 8 de septiembre.

El futuro jefe de oficina de la Presidencia de la República, Alfonso Romo, dijo que no emitirán una opinión sobre el destino del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, hasta que no haber leído todos los informes.

"Faltan muchos grupos empresariales y vamos a darle tiempo al tiempo. Vamos a estudiarlo y ya les doy mi opinión porque no lo he leído (el informe de los ingenieros)", comentó sobre las recomendaciones del Colegio de Ingenieros, quienes se pronunciaron por continuar la magna obra en el Lago de Texcoco.

A su salida de la casa de transición insistió en que no tiene una opinión personal, aún falta que los empresarios emitan su opinión y otra reunión el próximo 8 de septiembre.

"Opinión personal no tengo hasta no leer todo, porque aquí no hay preferencias, hay razón", concluyó.

