Transporte público, un medio satanizado, pero más seguro que viajar en auto particular

Las ciudades a lo largo del mundo han dado respuesta a la crisis climática limitando estratégicamente cuándo y dónde los automóviles pueden ocupar las calles y otras zonas urbanas.

Cuotas de tránsito, días sin auto o la clasificación de zonas de bajas emisiones con sus respectivas sanciones son las soluciones que ciudades de Bélgica, España y Colombia encontraron para desincentivar el uso de vehículos particulares que algunos expertos consideran no se debe satanizar.

En la Ciudad de México, las autoridades aún no contemplan una medida de ese nivel, pero sí emprenden la peatonalización de calles e invierten en mejorar el transporte público.

Foto: Adrián Vázquez

La razón por la que los autos han quedado relegados en el diseño urbano viene desde el compromiso que más de 100 naciones firmaron en la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). La meta 11.2 es facilitar sistemas de transporte seguros, accesibles y sostenibles para todos y mejorar la seguridad vial, en particular mediante la ampliación del transporte público, prestando especial atención a las necesidades de las personas en situación de vulnerabilidad, las mujeres, los niños, las personas con discapacidad y los adultos mayores.

Eliseo Gasca y Daniel Velarde, de la Iniciativa Global de Seguridad Vial de Bloomberg Philanthropies, coinciden en que las personas son libres de utilizar el modo de transporte que prefieran, pero en ciudades como la capital de México, la prioridad es encontrar alternativas.

“La movilidad es un tema también de justicia social, no se sataniza ningún modo de transporte, sin embargo, lo que se busca es que la gente no cometa conductas de riesgo que los vulnere a ellos ni que vulneren a alguien más, entonces, si eres automovilista, tienes una serie de responsabilidades también de cómo conducirte en la calle. No se debe satanizar ningún modo”, afirma Gasca, vocero de la iniciativa, en entrevista con la Organización Editorial Mexicana.

CDMX

“La Ciudad de México tiene una excelente red de transporte público. Entonces si bien hay formas de trasladarse de un lugar a otro de manera eficiente, con menor tiempo y más segura, hay que utilizar ese tipo de medio. La sana convivencia de todos los usuarios es lo más importante, nosotros queremos privilegiar a las y los más vulnerables, como los peatones”, agrega Velarde, coordinador de control de tránsito.

La edición 2022 de la Nueva Agenda urbana de ONU Hábitat reconoce que la dependencia de automóviles individuales genera contaminación, aislamiento espacial y acceso desigual a bienes y servicios, así como muertes y lesiones resultantes de problemas de seguridad vial.

El informe destaca que los sistemas de transporte público son más seguros que el transporte en vehículos privados. “El transporte en automóvil privado es uno de los modos de viaje más inseguros y costosos; una persona que viaja en un autobús está 10 veces más segura que los ocupantes de un automóvil”, estima.

Uso inteligente

Si bien ninguna ciudad del mundo ha prohibido los automóviles de forma permanente, han comunicado a sus habitantes que, de usarlo, debe ser de una manera inteligente.

Waze, una app que usan de guía los conductores de autos particulares, ha ofrecido sus datos para que los gobiernos de Gante, en Bélgica, y Ciudad de México, en México, analicen las conductas de uso y definan soluciones para la movilidad activa, es decir para quienes no viajan en un medio motorizado.

En 2020, Gante dividió la ciudad en seis áreas y una más exclusivamente peatonal, los coches no las pueden atravesar. “Habrá más espacio disponible para peatones, ciclistas, autobuses y tranvías. El tráfico que realmente necesita estar en la ciudad llegará fácilmente a su destino”, explica el gobierno local.

Se busca incentivar a los ciudadanos para que elijan el transporte público. Foto: Cuartoscuro

El cambio se implementó con la ayuda de la comunidad local de editores de Waze. La restricción redujo 30 por ciento los incidentes viales, aumentó 15 por ciento los usuarios para autobús y tranvía y hay 27 por ciento más ciclistas.

En el caso de Ciudad de México, Waze ofreció a la Secretaría de Movilidad sus datos para ayudar a definir la permanencia de la ciclovía en Insurgentes.

Ingrid Aviles, country manager de la empresa, explica en entrevista con la OEM que aunque Waze se enfoca en movilidad de autos, también sirve para optimizar y tomar decisiones en la movilidad de otras formas.

“¿Qué implicación habría en la movilidad si se peatonaliza y entonces hacemos que más personas caminen? Esa data se toma a través de nosotros y con base en eso se toman decisiones, nosotros estamos a favor de una movilidad sustentable y de una movilidad, que pueda ser accesible a todas las personas”.

“Buscamos que el auto se use de forma inteligente y por eso nosotros pedimos a nuestros usuarios que nos usen para planificar y no salir y hacer tráfico, en convertirse en el tráfico”, asegura.