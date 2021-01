"Ayúdanos a que esto acabe", médicos suplican a mexicanos evitar reuniones ante Covid

Envueltos en sus trajes, con mascarillas que cubren sus rostros cansados, en la zona cero y al pie de las camas en donde los pacientes con Covid-19 están intubados, los médicos y enfermeras del Instituto Mexicano del Seguro Social suplican: "Ayúdanos a que esto acabe", dicen estar cansados y desanimados de ver que "se pide no hacer reuniones familiares o fiestas y sucede todo lo contrario", mientras ellos enfrentan escenas de terror en la antesala de la muerte.

A través de un video, médicos y enfermeras del IMSS pidieron a la sociedad ser solidarios con ellos en su lucha contra el Covid-19.

Mientras ellos realizaban el video para enviar dicho mensaje a los mexicanos, el encargado de conducir la pandemia y subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell realizó un viaje de cuatro días para vacacionar por las playas de Huatulco, Oaxaca.

En su mensaje, los médicos y enfermeras pidieron a la población llevar a cabo las medidas básicas de cuidado y quedarse en casa, porque “ni un mexicano más merece perder la vida por el descuido y la indiferencia”.

México llegó en las últimas horas a un millón 448 mil 755 personas contagiadas por coronavirus. De ellos, 127 mil 213 perdieron la vida.

Desde el Hospital General de Zona número 27 en San Juan de Aragón y el Hospital General de Zona número 27 en Tlatelolco de la Ciudad de México, los trabajadores de la salud reiteraron a la población la situación de riesgo que se vive, donde los niveles de contagios son extremos.

"Estamos en un momento en donde los niveles de contagio son extremos. Si te contagias, contagias. Por favor ayúdanos a que esto acabe. Estamos en la última parte de esta batalla monumental, para ganarla, te necesitaos, sin ti perdemos el riesgo de perderla”.

De forma consecutiva, mientras realizan su labor, tomaron un tiempo para afirmar que “nuestros hospitales están llenos, ya no hay camas. Quedan pocos ventiladores. Terapias intensivas están al tope”.

Hombres y mujeres insisten: “¡Por favor! Te lo suplicamos, no te expongas a contagios, no seas transmisor de la enfermedad. No queremos verte aquí. Yo decidí dejar de ver a mis hijos para que tu veas a los tuyos. Yo dejé de ver a mi familia para que tú veas a la tuya”.

En el video, difundido por el Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social, expresan que “el cansancio y la insolidaridad nos está minando. Nos duele y desanimar ver cómo las calles lucen llenas. Ver como se pide no hacer reuniones familiares o fiestas y sucede todo lo contrario”.

También hacen saber a la población, que en los diez meses de pandemia, han realizado sacrificios personales para mantenerse al pie de la batalla y es momento de que ellos también quieran estar con sus familias.

Ellos y ellas piden: “Quiero regresar a casa. Quiero ver a mis padres. Quiero ver a mi esposo, quiero ver a mis hijos. Quiero salvar mi vida”.

Una de esas voces reflexiona “nosotros hemos dato todo por ti, ahora te suplicamos Salva nuestra vida, la tuya y la de los demás”.

Explican que todas las mañanas se levantan con la misión de salvar vidas, “pero todos los días veo cómo muchas de ellas el virus arrebata de nuestras manos”.

Otro más asegura: “Lo que vivimos aquí adentro es una guerra dolorosa y cruel”.

Piden hacer conciencia de que “el Covid-19 no es una broma, es una enfermedad terrible que conduce a muchos a la muerte”.

“Nunca pensé en vivir y ver escenas de terror dentro de mi centro de trabajo”, dice uno de los jóvenes.

Uno de los doctores complementa: “El rostro de sufrimiento extremo y del dolor no me lo puedo sacudir de mi cabeza”.

Mientras otro de ellos señala que “intubar a un paciente en este entorno de pandemia es una experiencia traumática, en muchos casos es la antesala de la muerte”.

