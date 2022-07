Integración de la GN a Sedena invalidaría impugnaciones en su contra: Zaldívar

Arturo Zaldívar, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), reconoció que una eventual integración de la Guardia Nacional (GN) a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) podría invalidar las diversas impugnaciones y amparos en proceso que ciudadanos y organizaciones de la sociedad civil han interpuesto en contra de la fuerza de seguridad del presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Cuando suceda eso la Corte tendrá que decidir si resuelve la impugnación porque puede haber afectado algunos asuntos que se tramitaron durante la vigencia de la ley, si es que invalidara, o sobreseer las impugnaciones anteriores para resolver, en su caso, si es que viniera de otro tipo”, dijo en su conferencia de prensa mensual.

En ese sentido aclaró que en todo caso “eso se tendría que resolver(se) en otro momento si es que se aprueba esta reforma constitucional y si es que se aprueba antes de que se resuelvan estas impugnaciones”.

La declaración del ministro va acorde a lo señalado por diversos especialistas en la materia, como el abogado constitucionalista Francisco Burgoa, catedrático de la UNAM, que considera que esto es debido a que al haber una reforma constitucional también se modificaría el marco jurídico y normativo de la GN, lo que podría dejar la puerta abierta a la continuidad de Ejército en tareas de seguridad pública.

El 15 de junio de 2021 el presidente López Obrador, en su conferencia de prensa matutina, informó que entre sus propuestas constitucionales para la segunda mitad de su sexenio estaba precisamente integrar la GN a la Sedena, a fin de evitar que se eche a perder como ocurrió con la extinta Policía Federal.

Un año después, el 22 de junio de 2022, finalmente el presidente informó que enviaría al Congreso por fin su iniciativa para inscribir la Guardia al Ejercito, “porque no queremos que se regrese, es la no repetición, no queremos que se regrese al tiempo de la Policía Federal, al tiempo de los García Lunas, y se corre ese riesgo”, dijo.

Por ello Burgoa, en entrevista con El Sol de México desde julio del año pasado instó a la Suprema Corte a que resuelva con “carácter de urgencia” los asuntos que tiene en su cancha, mismos que suman de 2019 a la fecha al menos 6 acciones de inconstitucionalidad y ocho amparos referentes a la GN y la Sedena en diversos ámbitos.