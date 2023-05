CBP One: cómo realizar el trámite migratorio para solicitar asilo en EU

Tras el retiro del polémico Título 42 por parte de Estados Unidos y su sustitución por el Título 8, las autoridades del país del norte han implementado medidas para el control de migración, las cuales incluyen hacer una cita mediante la app BP One para solicitar asilo en ese país.

Si tú estás en ese proceso de pedir una cita aquí te guiamos por la aplicación para que puedas solicitar asilo en Estados Unidos.

Pasos para solictar tu cita y obtener asilo

Descarga la aplicación en la tienda de aplicación de tu celular AppStore, para Iphone y Play Store, en Android. Puedes buscarla como BP One. Cuando la tengas da en la opicón "LOGIN OR SIGN UP".





Acepta los términos y condiciones en "ACCEPT"





Tendrás que crear una cuenta en dicho banner.





Ingresa un correo electrónico y un idioma.





Revisa tu buzón para confirmar.





Ya confirmado (te aparacerá una leyenda en verde), crea una contraseña que ncluya mayúsculas, carácteres y números.





Te pedirá una confirmación mediante las siguientes formas, sin embargo, la más rápida es mensaje de texto o llamada.





Te pedirá que ingreses el número y el país. Ten en cuenta que NO podás recibir llamadas de números de México, pero SÍ mensajes de texto, el cual no debería tardar más de 20 segundos en llegarte dependiendo de tu cobertura.





Cuando hayas ingresado el código que llegó a tu celular te dirá que has cumplido con el primer método de autenticación, el segundo es de respaldo, aunque puedes omitirlo por el momento.





Cuando hayas realizado todos los pasos anteriores te aparecerá este menú, algunas opciones no están disponibles, pero la que nos interesa es la primera "Traveler / Viajero"





Luego selecciona la forma en la que cruzarás: por Tierra, Mar o Aire; escoge después la opción de "Enviar Infomación Anticipada"; el idioma y acepta Términos y Condiciones.





Se te despleagarán los pasos que tendrás que seguir para solicitar un cita:

Ten a la mano la información de los viajeros que están juntos, todos deben tener como destino el mismo punto y la misma dirección extranjera

Los horarios son 9:00 am y 10:00 am, sí esta es aprobada deberás acepatrla antes de las 9:00 am, para estos trámites debes estar en el centro o norte de México. Finalmente llega al Puerto de Entrada elegido. Sólo se darán 1000 citas por día.





Como requisito los migrantes deberán de comprobar que les fue negado el asilo en tres países más, para que entonces, el gobierno estadounidense analice si otorga el permiso de residencia.









Según el Título 8 , las personas que busquen ingresar a EU tendrán una segunda opción en la que podrás acudir a los Centros regionales de procesamiento en Colombia y Guatemala para que desde ahí, los migrantes realicen las solicitudes de asilo en EU.

App viola el derecho a solicitar asilo

Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional, señala que esta medida obliga a las personas solicitantes de asilo a instalar la aplicación en su móvil, lo que permite a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza recabar datos sobre su ubicación enviándoles una señal de rastreo

La aplicación CBP One también plantea serios motivos de preocupación en materia de privacidad, discriminación y vigilancia.

"A Amnistía Internacional le preocupa que las tecnologías de reconocimiento facial y GPS, junto con el almacenamiento en la nube, se usen para recabar datos sobre las personas solicitantes de asilo antes de su entrada en Estados Unidos, lo que conlleva importantes riesgos para sus derechos humanos y, que la tecnología de reconocimiento facial, en concreto, se utilice de forma indiscriminada y discriminatoria"









