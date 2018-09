Autor del tiroteo en Maryland es mujer; hay tres muertos y dos heridos

Washington, Estados Unidos .- Una persona no identificada abrió fuego el jueves en un complejo de depósitos al norte de la ciudad de Baltimore, este de Estados Unidos, dejando tres muertos y dos heridos, informó el alguacil del condado de Harford, Jeffrey Gahler.

Gahler señaló que el presunto atacante está en estado crítico en un hospital local y se ha podido confirmar que es una mujer.

El incidente se produjo alrededor de las 9:00 horas en un centro de distribución de la cadena de farmacias Rite Aid.

Gahler dijo que aparentemente el atacante estaba armado con una sola pistola y ningún policía efectuó disparos en el lugar.

"No creemos que haya una amenaza adicional para la comunidad del condado de Harford", afirmó.

Los tiroteos mortales son comunes en Estados Unidos, donde el derecho a portar armas está protegido por la Constitución.

Pero las mujeres atacantes representan menos del 5% del total de los casos. Hace cinco meses, una activista por los derechos de los animales nacida en Irán mató a tiros a tres personas antes de suicidarse en la sede de YouTube en California.

We can confirm there was a shooting in the area of Spesutia Road and Perryman Road. Multiple victims. The situation is still fluid. Please avoid the area. Media staging area still TBD. — Harford Sheriff (@Harford_Sheriff) 20 de septiembre de 2018 Media Staging for the shooting in the area of Spesutia Rd and Perryman Rd is at the intersection of Short Lane and Old Philadelphia Road (Route 7). — Harford Sheriff (@Harford_Sheriff) 20 de septiembre de 2018 Sheriff Gahler expresses that thoughts and prayers go out to all involved and their families — Harford Sheriff (@Harford_Sheriff) 20 de septiembre de 2018 Based on what we know, thus was a lone suspect. The suspect is in custody and in critical condition at the hospital — Harford Sheriff (@Harford_Sheriff) 20 de septiembre de 2018 We do not believe there is any further threat to the community — Harford Sheriff (@Harford_Sheriff) 20 de septiembre de 2018

