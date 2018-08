Video revela aterrador momento de tiroteo en torneo de videojuegos en Florida

Un tiroteo tuvo lugar el domingo en un torneo de videojuegos que estaba siendo transmitido online desde un restaurante en una localidad del estado de Florida, del que la policía local confirmó había dejado cuatro víctimas fatales.

El centro comercial, el Jacksonville Landing, es un popular centro comercial con una veintena de restaurantes y unas 70 tiendas y cada año es visitado por miles de vecinos y turistas. En el GLHF Game Bar, se estaba celebrando un torneo regional de videojuegos, y medios locales indicaron que en una retransmisión en video a través de la cuenta de la red social Twitch de este bar se escuchó cómo comenzaron los disparos.



En las imágenes puede observarse en la pantalla a los jugadores que están conectados vía Internet, de pronto se escuchan las detonaciones en repetidas ocasiones y los gritos de terror, para después perderse la señal.

🔴#ÚLTIMAHORA Un hombre armado abre fuego durante un torneo del videojuego de fútbol americano 'Madden' en la ciudad de #Jacksonville, Florida; hay al menos un muerto y tres heridos. pic.twitter.com/XL1x8iTdTa — eSpaiNews (@eSpaiNews) 26 de agosto de 2018

La oficina del alguacil local dijo que un supuesto autor del ataque murió en el lugar y que todavía no se sabía si había un segundo sospechoso. "Se están llevando a cabo búsquedas", después confirmó que solo se trataba de esta persona.

One suspect is dead at the scene, unknown at this time if we have a second suspect. Searches are being conducted. https://t.co/qBJvkaO7xT — Jax Sheriff's Office (@JSOPIO) 26 de agosto de 2018

Mientras tanto Los Angeles Times reportó que el autor de los disparos era un jugador que estaba compitiendo en el torneo y perdió. Citando mensajes de otro jugador en el lugar, el periódico señaló que atacante pareció elegir a varias víctimas antes de dispararse a si mismo.

Complexity Gaming, uno de los equipos que participaba en el torneo, dijo que su jugador Drini Gjoka "resultó herido en un pulgar".

"Nunca más en mi vida daré nada por sentado. La vida puede esfumarse en un segundo", escribió Gjoka en Twitter.

I am literally so lucky. The bullet hit my thumb — Drini Gjoka (@YoungDrini) 26 de agosto de 2018 I will never take anything for granted ever again. Life can be cut short in a second — Drini Gjoka (@YoungDrini) 26 de agosto de 2018

Otros jugadores se volcaron a Twitter para relatar sus experiencias.

"Tengo suerte de estar vivo, me siento mareado y estoy temblando todavía", escribió @SirusTheVirusTV, quien se identifica como jugador Madden profesional. "No puedo creer que una bala golpeó la pared a mi lado... ver cuerpos en el piso... esto es una pesadilla total".

I’m so thankful I’m alive, I’m sick to my stomach I’m still shaking. I can’t believe a bullet hit the wall beside me... seeing bodies on the floor... this is absolutely a nightmare. I just want to be with my girlfriend and family man. I came out of retirement at the worst time. — SirusTheVirus (@SirusTheVirusTV) 26 de agosto de 2018

"Me llevaron al hospital", escribió otro jugador, @DubDotDUBBY. "Una bala me rozó la cabeza. Me siento bien, sólo tengo un rasguño en la cabeza. Trumatizado y devastado".

They took me to the hospital. Bullet grazed my head. I feel fine, just a scratch on my head. Traumatized and devastated. — DUBBY (@DubDotDUBBY) 26 de agosto de 2018

