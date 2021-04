Autor del tiroteo en secundaria de Tennessee era un estudiante

Un estudiante fue el autor del tiroteo en la secundaria Austin-East Magnet, de la ciudad de Knoxville, en el estado de Tennessee.

La policía de Knoxville informó que el saldo fue de un muerto y un herido, siendo el estudiante la persona que falleció luego de enfrentarse con los agentes policiales.

Asimismo, dieron a conocer que uno de sus elementos fue quien resultó herido y posteriormente fue trasladado a un hospital.

Los policías acudieron sobre las 15.15 hora local (19.15 GMT) a la escuela secundaria en respuesta a una llamada sobre una persona armada dentro de la institución educativa.



Al llegar, los agentes se encontraron que la persona armada se había encerrado en un baño, según detalló en rueda de prensa el director de la Oficina de Investigaciones de Tennessee, David B. Rausch.



Según la versión oficial, la persona armada se negó a salir del baño y abrió fuego contra los policías, que respondieron ocasionándole la muerte. Se trata de un estudiante adolescente que fue declarado muerto en el lugar.

El hecho se presenta en un momento en el que se ha avivado nuevamente el debate sobre las armas en el país, donde el presidente Joe Biden anunció medidas de alcance limitado para atajar la violencia y exigió al Congreso que deje de tolerar un problema que describió como una "vergüenza a nivel internacional".

Dos semanas después de los tiroteos masivos que dejaron 18 muertos en Georgia y Colorado, Biden desveló el pasado jueves varias iniciativas para contener la violencia armada.

Sin embargo, reconoció que no podrá hacer demasiado por su cuenta si el Congreso no deja de bloquear cualquier intento de aumentar el control de las pistolas y rifles.