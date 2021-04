Tiroteo en Maryland deja dos heridos; el autor fue abatido

El autor de un tiroteo fue abatido este martes en una base militar en Maryland después de atacar una tienda dejando dos heridos, informó el Departamento de Policía de la localidad de Frederick.

La Armada de EU reveló en su cuenta de Twitter que el autor del tiroteo era un médico militar de la Fuerza Naval estadounidense.

The U.S. Navy can confirm there was an active shooter incident at Fort Detrick, MD involving U.S. Navy Sailors. The shooter, a Navy Hospital Corpsman, is deceased. We will continue to update with additional details as the situation evolves. — U.S. Navy (@USNavy) April 6, 2021

El agresor, de 38 años, entró en un establecimiento de la zona de Riverside Tech Park, en el noreste de Frederick, donde abrió fuego y alcanzó a dos hombres que resultaron heridos, explicó el jefe de la Policía de esa población, Jason Lando, a los periodistas.

Tras el tiroteo, el sospechoso condujo hasta Fort Detrick, a unos 10 minutos, donde el personal de esa base militar lo mató a disparos.

Los dos heridos se encuentran en estado grave y han sido traslados a un hospital. Por el momento, las autoridades desconocen la motivación del ataque.