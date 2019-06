Boris Johnson inicia campaña para relevar a Theresa May

Londres.- Con un video en redes sociales, el exministro de Asuntos Exteriores y defensor del Brexit, Boris Johnson, arrancó su campaña para el liderazgo del Partido Conservador y de ganarle, convertirse en sucesor de la primera ministra Theresa May, y sacar a Reino Unido de la Unión Europea “con o sin acuerdo”.

En el material audiovisual, compartido en la red social Twitter, se observa a Johnson interactuando con diferentes ciudadanos a quienes invita a elegirlo como mejor opción para relevar a May, quien formalizará su dimisión el 7 de junio.

Please check out my campaign launch video. Time to deliver Brexit and unite our fantastic country. I hope you will support me > @BackBoris #BackBoris pic.twitter.com/iRZ8b0flRK — Boris Johnson (@BorisJohnson) 3 de junio de 2019

En su video afirmó que “si salgo elegido, saldremos (de la Unión Europea) el 31 de octubre, haya o no haya acuerdo” y planteó la necesidad de impulsar la infraestructura, invertir en educación, medio ambiente y apoyar el sistema público de Sanidad, según información divulgada por el portal electrónico de Deutsche Welle.

En otra imagen de la misma grabación se ve a Johnson con una adulta mayor en la puerta de su vivienda a quien le dice: “debemos tener coraje para decirle a la gente de este país que podemos hacerlo” a lo que ella le responde: “y tú eres el único que puede hacer eso”.

Entre los objetivos de la plataforma de trabajo del ex ministro, uno de los favoritos para relevar a May, destaca la separación con Bruselas y salir de la Unión Europea el 31 de octubre próximo “con o sin acuerdo”.

Al mismo cargo aspiran el ministro de Medio ambiente, Michael Gove, el ministro de Exteriores, Jeremy Hunt, el exlíder de los Comunes, Andrea Leadsom y el ministro británico de Interior, Sajid Javid, entre otros.