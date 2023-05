Jóvenes en Corea del Sur echan atrás jornada laboral de 14 horas

En los últimos días ha surgido en Corea del Sur una oleada de protestas por una iniciativa del gobierno donde se proponía aumentar en 17 horas el horario laboral a 69 horas, siendo actualmente la jornada de 52 horas.

Según The Korea Herald, las protestas están encabezadas en su mayoría por jóvenes que rechazan la propuesta que el gobierno lanzó para solucionar la inconformidad del sector empresarial, el cual reclama que no se están cumpliendo los plazos debido al horario laboral.

Te recomendamos: Cierra elPeriódico de Guatemala tras persecución penal contra su dueño





Es uno de las naciones que más trabaja en el mundo

Tras darse a conocer la iniciativa que aumentaría la jornada laboral a 69 horas en marzo, miles de jóvenes salieron a las calles para exigir un alto al proyecto ya que la consideran un exceso.

Luego de las protestas, el gobierno decidió dar marcha atrás, así lo informó la secretaria del presidente surcoreano, Kim Eun-Hye, quien agregó que el gobierno de Corea del Sur replanteará la iniciativa debido al rechazo de la población.





Mundo Aumenta migración 300% hacia Europa





También señaló que buscará un canal para comunicarse con los sectores jóvenes: "(El gobierno buscará) comunicarse mejor con el público, especialmente con la generación Z y los millennials", expresó Kim Eun-Hye.

Por su parte, jovenes han señalado que ya se trabaja lo suficiente como para incrementar los horarios laborales.

“La propuesta no tiene ningún sentido… y está tan lejos de lo que los trabajadores realmente quieren”, dijo para CNN Jung Junsik, un estudiante universitario de 25 años de la capital Seúl.

“Mi propio padre trabaja en exceso todas las semanas y no hay límite entre el trabajo y la vida”, añadió el joven.

Tienen su propia palabra para la muerte por cansancio

Y es que Corea del Sur es uno de los países donde más horas se trabaja a la semana, tan sólo en el 2021, un ciudadano promedio laboró mil 915 horas, según cifras de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).

Inclusive, los surcoreanos tienen una palabra para la muerte por cansancio: "gwarosa". Esto habla de la común que es en Corea que una personas muera por exceso de trabajo y un cansancio agobiante.





➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

Las afectaciones no sólo se traducen en muertes por cansancio, también en suicidio, Corea del Sur tiene la tasa de suicidios más alta entre las naciones desarrolladas, según datos de la Oficina Nacional de Estadística.