Corte autoriza a Trump 2 mil 500 mdd para el muro con México

Washington, D.C.- La Corte Suprema de Estados Unidos falló a favor del presidente Donald Trump al permitir que su Gobierno redireccione dos mil 500 millones de dólares de dinero, aprobado por el Congreso para el Pentágono, a la construcción de un muro en la frontera con México, pese a que los legisladores negaron esa financiación.

El cuerpo de mayoría conservadora falló 5-4 para bloquear la decisión de un juez federal de California que impidió que el presidente republicano use ese dinero basándose en que el Congreso no había autorizado ese monto específicamente para el muro, un proyecto al que los demócratas y el Gobierno mexicano se oponen.

Donald Trump ya reaccionó en Twitter y la calificó como una gran victoria.

Wow! Big VICTORY on the Wall. The United States Supreme Court overturns lower court injunction, allows Southern Border Wall to proceed. Big WIN for Border Security and the Rule of Law! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 26 de julio de 2019