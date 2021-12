Da EU 10 mdd para combatir la discriminación laboral de género en México

Este martes, el departamento de trabajo de Estados Unidos adjudicó 10 millones de dólares con el fin de fortalecer la igualdad de género y reducir la discriminación y el acoso laboral en México al programa Partners of the Americas.

La organización buscará apoyar iniciativas para aumentar principalmente el número de mujeres en puestos de liderazgo en los sindicatos mexicanos, protegerlas mejor de la discriminación y el acoso en el lugar de trabajo y aumentar sus salarios para lograr la equidad, señala en un comunicado.

La reforma de la legislación laboral promulgada en México en 2019 y el acuerdo entre el país latinoamericano, EU y Canadá incluyen este tipo de ayudas.

Fundada en 1964, Partners of the Americas implementa programas de desarrollo financiados por el gobierno estadounidense desde hace más de 57 años en Latinoamérica y el Caribe.