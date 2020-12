Declaran estado de emergencia y hallan posibles restos humanos en Nashville

El alcalde de la ciudad, John Cooper, ha declarado estado de emergencia en toda la ciudad para el fin de semana en el que habrá toque de queda a partir de las 16:30 horas locales (23:30 horario peninsular).

Las autoridades han encontrado lo que creen que son restos humanos cerca del lugar de la explosión, dijo a la prensa el jefe de la policía local, John Drake.

"Hemos encontrado tejido que creemos que podrían ser restos, pero lo examinaremos y les informaremos en el momento adecuado", indicó ese funcionario policial.

Drake rechazó precisar si esos restos podrían proceder de alguien que hubiera estado dentro de la autocaravana que explotó este viernes, lo que dejó tres heridos leves, además de decenas de establecimientos dañados, cristales rotos y árboles caídos.

Aún no han señalado a un responsable, aunque varias personas están siendo interrogadas en la estación de Policía de Nashville, la capital del estado sureño de Tennessee.

En una rueda de prensa, el jefe de la Policía local, John Drake, explicó que se está registrando el centro de la ciudad, cuyas calles han sido cortadas al público, pero que no hay indicaciones de que haya ningún otro aparato explosivo.

Asimismo, el portavoz de la Policía de Nashville, Don Aaron, indicó que aún no se sabe si había alguien dentro de la autocaravana cuando se produjo la explosión.

Aaron afirmó que se trata de un "acto intencionado" y aseguró que hay daños "significativos" en la zona con fuegos que tuvieron que ser extinguidos por los bomberos, árboles caídos y decenas de establecimientos con cristales rotos y paredes negras por la humareda.

Televisiones locales han mostrado imágenes en las que se puede ver la extensa destrucción que causó la explosión en el centro de Nashville, el corazón turístico de la ciudad que está repleto de bares, restaurantes y establecimientos donde escuchar música en directo.

Problemas de comunicación

Como la explosión se produjo cerca de un edificio de AT&T, miles de personas en Nashville y en zonas cercanas están sufriendo problemas para conectarse a internet o hacer llamadas con sus teléfonos celulares, según el portal Downdetector, un sitio que muestra a tiempo real las interrupciones en todo tipo de servicios.

Algunos departamentos de Policía, como los de las localidades de Murfreesboro y Knoxville, han informado que no pueden recibir llamadas en su servicio de emergencias 911, por lo que han puesto otros teléfonos al servicio de la población.

El Buró Federal de Investigaciones (FBI, en inglés) va a liderar la investigación en la que están participando múltiples cuerpos de seguridad, incluida la Policía y el cuerpo de bomberos de Nashville, así como la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos, especializada en atentados con bombas.

