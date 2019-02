Detienen a tirador en zona industrial de Aurora, Chicago

En menos de 24 horas se ha reportado otro tiroteo en Estados Unidos, en esta ocasión transcurrió una situación de tiroteo en la zona industrial de Aurora, Chicago.

Autoridades confirmaron que se trató de un individuo quien causó pánico y dejando varios heridos, el cual fue aprehendido posteriormente

Hasta el momento se desconoce el número oficial de muertos o heridos, no obstante medios locales presumen que hay al menos 4 policías heridos.

De acuerdo con los primeros reportes de la prensa estadounidense, docenas de escuadrones de policía, así como cuerpos de emergencia se encontraban en las inmediaciones de una bodega.

La cadena estadounidense CNN indicó que la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos encargada en la regulación de éstos objetos se encontraba también en la zona.

We have an ongoing active shooter incident at 641 Archer Av. This is an ongoing active scene. We will provide more information once confirmed. — Aurora (IL) Police (@AuroraPoliceIL) 15 de febrero de 2019 We have an active shooter incident at 641 Archer Av. This is an active scene. Please avoid the area — Aurora (IL) Police (@AuroraPoliceIL) 15 de febrero de 2019

En las primeras imágenes mostradas al público, se aprecian varias unidades de bomberos y ambulancias rodeando la manufacturera Henry Pratt Company en donde se ha reportado el tiroteo.

Aurora es un suburbio de Chicago con aproximadamente 201,000 residentes y se encuentra a 64 km al oeste de Chicago.